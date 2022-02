Τεχνολογία - Επιστήμη

e-Παράβολο: Εκτός λειτουργίας η πλατφόρμα

Αναβαθμίζεται η πλατφόρμα e-Παράβολο.Πότε τίθεται εκτός λειτουργίας.

Η πλατφόρμα «e-Παράβολο» θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας την ερχόμενη Δευτέρα, από τις 19:00 και έως τις 21:00, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε, συγκεκριμένα, πως «λόγω εργασιών αναβάθμισης η πλατφόρμα e-Παράβολο δεν θα είναι διαθέσιμη τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 από τις 19:00 και έως τις 21:00».

