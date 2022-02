Οικονομία

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου στη συνάντηση Μητσοτάκη – Αλ Σίσι

Οι δύο ηγέτες χαρακτήρισαν απόλυτη προτεραιότητα την υλοποίηση του εγχειρήματος, την παρακολούθηση του οποίου θα αναλάβουν προσωπικά τα επιτελεία τους.

Πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης στις Βρυξέλλες, η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα που αντικατοπτρίζει τις άριστες σχέσεις των δύο χωρών. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας με έμφαση στον τομέα της ενέργειας, καθώς και για τις διμερείς πολιτικές, αμυντικές και οικονομικές σχέσεις και τις εξελίξεις στην περιοχή. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στο εγχείρημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου και στον στρατηγικό του χαρακτήρα. Οι δύο ηγέτες χαρακτήρισαν απόλυτη προτεραιότητα την υλοποίηση του εγχειρήματος, την παρακολούθηση του οποίου θα αναλάβουν προσωπικά τα επιτελεία τους.

Οι κκ. Μητσοτάκης και Αλ Σίσι συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες τηλεδιάσκεψη όλων των εμπλεκομένων με τη συμμετοχή των δύο ηγετών.

Συζητήθηκαν, ακόμη, οι εξελίξεις στη Λιβύη και οι σχέσεις Ε.Ε.-Αιγύπτου. Ο κ. Αλ Σίσι εξέφρασε την εκτίμησή του για τη συνδρομή που παρέχουν η Ελλάδα και η Κύπρος σε αυτή την κατεύθυνση.

Η συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο για την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών που θα μεταφέρει "πράσινη" ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και από κει στην Ευρώπη, θα είναι βασικό θέμα της παρέμβασης που θα κάνει σε λίγο ο πρωθυπουργός στη Σύνοδο Ε.Ε- Αφρικής στο θεματικό τραπέζι για την ενεργειακή μετάβαση, τα ψηφιακά και τις μεταφορές.

"Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως αυτή που θα αναπτυχθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο είναι πολύ σημαντικές. Μέσω της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Αιγύπτου η Ε.Ε. μπορεί σταδιακά να εξασφαλίσει μια σταθερή προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και η Ελλάδα να αποτελέσει τη γέφυρα της Ευρώπης με την Αφρική", αναμένεται να τονίσει ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υπογραμμίσει ακόμα ότι η προστιθέμενη αξία του ελληνοαιγυπτιακού εγχειρήματος και της συνεργασίας της Ελλάδας με την Αίγυπτο δεν αφορά μόνο την ηλεκτρική ενέργεια, αλλά το ευρύτερο πνεύμα συνεργασίας για το κλίμα ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αφρική.

