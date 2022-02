Αθλητικά

Ο Τζόκοβιτς επιστρέφει στα κορτ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Σέρβος Νο1 στον κόσμο θα αγωνιστεί τη Δευτέρα στο τουρνουά του Ντουμπάι και δηλώνει ανυπόμονος… να ξαναπιάσει ρακέτα.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δήλωσε «χαρούμενος» που θα επιστρέψει σύντομα στα γήπεδα τένις, στο Ντουμπάι, μετά το φιάσκο στο Australian Open και την απέλασή του από την Αυστραλία.

«Ανυπομονώ να επιστρέψω για να παίξω τη Δευτέρα. Μου λείπει το τένις μετά από όλα όσα συνέβησαν», είπε ο νούμερο 1 στον κόσμου, μιλώντας σήμερα στους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο περίπτερο της χώρας του Σερβίας στη Dubai World Expo.

Ο Σέρβος συμμετέχει στο τουρνουά Dubai ATP 500 που θα διεξαχθεί, από τη Δευτέρα στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου ο εμβολιασμός κατά της Covid-19 δεν είναι υποχρεωτικός.

Σε συνέντευξή του στο βρετανικό τηλεοπτικό κανάλι BBC, είπε ότι ήταν «έτοιμος να πληρώσει το τίμημα» για την απόφασή του να μην εμβολιαστεί, «εγκαταλείποντας» τα τουρνουά Roland Garros και Wimbledon εάν χρειαστεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Simon Leviev: o “απατεώνας του Tinder ” μιλά στο “Πρωινό” (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 14χρονος σε τροχαίο με εγκατάλειψη

Αθήνα: 18χρονος κατηγορείται ότι ασελγούσε σε 15χρονο συγγενή του