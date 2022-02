Κόσμος

Σκότωσε τη γυναίκα και τον 10χρονο γιο του με μία πέτρα

Ο 43χρονος επιχείρησε να σκοτώσει και το άλλο του παιδί. Πώς σώθηκε την τελευταία στιγμή. Το χρονικό της διπλή δολοφονίας.

Ένας Γερμανός καταδικάστηκε σε ποινή ισόβιας κάθειρξης σήμερα για τη δολοφονία της συζύγου του και του γιου τους, τους οποίους χτύπησε με μια πέτρα μέχρι θανάτου, μέσα σε μια σπηλιά στην Τενερίφη, στις Κανάριες Νήσους το 2019, ανακοίνωσε ένα δικαστήριο του αρχιπελάγους.

Ο Τόμας Χάντρικ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη στην Ισπανία για «τη δολοφονία τον (Απρίλιο) του 2019 της συζύγου και ενός εκ των γιων του με μια πέτρα», αναφέρει το δικαστήριο σε ένα δελτίο τύπου.

Ο Χάντρικ καταδικάστηκε, επίσης, επειδή επιχείρησε να σκοτώσει τον άλλο γιο του, ηλικίας τότε επτά ετών, «χωρίς να το πετύχει, διότι το παιδί κατάφερε να ξεφύγει και να επιζήσει, έχοντας διανύσει πεζή μια μεγάλη απόσταση σε μια απομακρυσμένη, ακατοίκητη ζώνη του νησιού.

Στις 23 Απριλίου του 2019, ο Τόμας Χάντρικ, ηλικίας τότε 43 ετών, «οδήγησε εσκεμμένα τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 10 και 7 ετών, σε μια σπηλιά, που βρισκόταν ανάμεσα σε δύο φαράγγια, σε μια ορεινή περιοχή, «όπου δεν θα μπορούσε να τους βοηθήσει κανείς», στην κοινότητα Αντέχε, στο νότιο τμήμα της νήσου.

Εκεί, «χτύπησε (τη σύζυγό του) πολλές φορές (…) με τα χέρια του και με τη βοήθεια μιας πέτρας» εωσότου τη σκοτώσει, διευκρινίζει το δικαστήριο στην ετυμηγορία του.

Όταν ο μεγαλύτερος γιος παρενέβη για να προστατεύσει τη μητέρα του, ο πατέρας του του επιφύλαξε την ίδια τύχη, ενώ το επτάχρονο αγόρι κατάφερε να διαφύγει και να ειδοποιήσει τις αρχές, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του πατέρα.

