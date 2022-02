Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπαπέ: “Μυθικό” συμβόλαιο για να τον κρατήσει

Η Ρεάλ Μαδρίτης του έστρωσε χρυσάφι… στα πόδια για να τον δελεάσει, αλλά οι Παριζιάνοι του προσφέρουν το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Ιστορία του ποδοσφαίρου!

Κίνηση που θα προκαλέσει... σεισμό στην παγκόσμια μεταγραφική αγορά, ετοιμάζεται να κάνει η Παρί Σεν Ζερμέν, προκειμένου να κρατήσει κοντά της τον Κιλιάν Μπαπέ.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα «The Independent», ο γαλλικός σύλλογος συνειδητοποιώντας τη σημασία που έχει για τον σύλλογο και την ομάδα, ο 23χρονος Γάλλος διεθνής επιθετικός, εξετάζει μια νέα πρόταση για να τον κάνει τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, προσφέροντας ένα συμβόλαιο που δεν έχει εμφανιστεί στην ιστορία.

Έτσι, προκειμένου να τον πείσει να αγνοήσει την προοπτική της Ρεάλ Μαδρίτης, θα του προσφέρει ετήσιες αποδοχές 62 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, σχεδόν περισσότερο από 5 εκατομμύρια το μήνα.

