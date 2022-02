Τοπικά Νέα

Ηλεία: Μυστήριο με πτώμα πρώην αστυνομικού

Πτώμα άνδρα σε προχωρημένη αποσύνθεση, εντοπίστηκε σήμερα το μεσημέρι, σε πρώτο όροφο οικίας, στο Βούναργο.

Πρόκειται για έναν 88χρονο, την σορό του οποίου, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισαν τα παιδιά του.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, δεν είχαν δει τον ηλικιωμένο, πρώην αστυνομικό, για τουλάχιστον δύο χρόνια

Ο 88χρονος, δεν είχε επαφές, ούτε με τα παιδιά, ούτε με τον αδερφό του (η σύζυγός του δεν βρίσκεται στην ζωή).

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο αδερφός του είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, και τα παιδιά του μένουν εκτός Ηλείας. Κανείς τους δεν είχε επικοινωνία μαζί του εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Αυτές τις μέρες, τόσο ο αδερφός, όσο και τα παιδιά του πρώην αστυνομικού, βρίσκονταν στην περιοχή για δουλειές.

Όταν, με την βοήθεια κλειδαρά, άνοιξαν τον πρώτο όροφο του σπιτιού (σ.σ. ο αδερφός του πρώην αστυνομικού όταν έρχεται στην Ελλάδα, διαμένει στο ισόγειο), βρήκαν την σορό του 88χρονου στο πάτωμα του σαλονιού.

Στο οίκημα έχουν καταφτάσει δυνάμεις της αστυνομίας που έχουν αναλάβει τις έρευνες.

