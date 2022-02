Αθλητικά

Μασσαλία – Τσιτσιπάς: Με το δεξί… στην πρεμιέρα

Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε σχετικά εύκολα του αξιόμαχου αντιπάλου του και πέρασε στα προημιτελικά.

Επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους προημιτελικούς του τουρνουά της Μασσαλίας, επικρατώντας 6-4, 7-6 (4) του Γάλλου, Ουγκό Γκαστόν (νο68 στον κόσμο), στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Το νο1 του ταμπλό (Στέφανος Τσιτσιπάς) δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα, παρότι ο νεαρός Γάλλος ήταν αξιόμαχος και κατάφερε να «πάει» το ματς στο τάι μπρέικ στο δεύτερο σετ. Στην επόμενη φάση ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει το Ρώσο Ρομάν Σαφιούλιν (νο163).

Με τον πατέρα του στο πλευρό του και μετά την ήττα του στον τελικό του Ρότερνταμ από τον Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ, ο Τσιτσιπάς συνάντησε αντίσταση στο δεύτερο σετ, αλλά εκεί που έπρεπε έβγαλε αντίδραση και πέρασε στην επόμενη φάση του 250αριού τουρνουά.

Η σημερινή ήταν η 49η αναμέτρηση του Έλληνα πρωταθλητή απέναντι σε Γάλλο τενίστα, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 30-19. Από το 2021, μάλιστα, και μετά έχει κατακτήσει τις 9 από τις 10 συνολικά αναμετρήσεις του. Η μία και μοναδική ήττα του σημειώθηκε στο ίδιο τουρνουά (Μασσαλία) από τον Πιερ Ουγκ Ερμπέρ.

