Ηλιούπολη: Επιδειξίας άρπαξε από τα μαλλιά 6χρονο κορίτσι

Σοκ προκαλεί το περιστατικό που διαδραματίστηκε σε παιδική χαρά στην Ηλιούπολη από έναν επιδειξία.

Ο άντρας φέρεται πως παρακολουθούσε την 6χρονη και με την πρώτη ευκαιρία το άρπαξε από τα μαλλιά, προσπαθώντας να ασελγήσει επάνω του.

Η μητέρα βλέποντας το σκηνικό, έτρεξε και έβαλε τις φωνές, με τον άντρα να τρέπεται σε φυγή. Όπως αποκάλυψε η 6χρονη στη μητέρα της, ο άντρας κυκλοφορούσε με τα γεννητικά του όργανα σε κοινή θέα.

Μαζί με το ανήλικο κορίτσι ήταν και η μητέρα του, η οποία έβαλε τις φωνές και ο άγνωστος τράπηκε σε φυγή.

Η αστυνομία αναζητά τον δράστη, από κάμερες ασφαλείας για να δει εάν έχει αποπειραθεί ξανά να ασελγήσει και σε άλλα ανήλικα κορίτσια.

πηγή: megatv

