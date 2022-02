Πολιτική

Φωτιά σε πλοίο - Κατσαφάδος: με σωσίβιες λέμβους έφυγαν επιβάτες και πλήρωμα

Πως εξελίσσεται η διαδικασία για την διάσωση των εκατοντάδων ανθρώπων, που βιώνουν δοκιμασία, μέσα στην νύχτα.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, Κώστας Κατσαφάδος, για την φωτιά στο πλοίο, ο πλοίαρχος του οποίου ζήτησε την εκκένωση, ενώ έπλεε ανοιχτά της Κέρκυρας.

«Το ευχάριστο είναι ότι πνέουν άνεμοι 4 μποφόρ και οι συνθήκες στην περιοχή είναι καλές», σημείωσε ο κ. Κατσαφάδος.

Όπως σημείωσε, «σύμφωνα με τον καπετάνιο έχει ολοκληρωθεί η εκκένωση του πλοίου από επιβάτες και πλήρωμα».

«Στην περιοχή βρίσκεται σκάφος της ιταλικής ακτοφυλακής, σκάφη του Λιμενικού Σώματος, πηγαίνει μία φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ από αέρος στην περιοχή βρίσκονται δύο ελικόπτερα του Λιμενικού Σώματος», επεσήμανε ο κ. Κατσαφάδος.

Όπως τόνισε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, «υπάρχει άμεση εγρήγορση, ώστε με πολλά μέσα να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να περισυλλέξουμε τους ανθρώπους».

