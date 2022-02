Κόσμος

Κακοκαιρία - Γερμανία: νεκροί και καταστροφές (εικόνες)

Φονικά αποδείχθηκαν τα έντοντα φαινόμενα. Διαδοχικά τα βαρομετρικά χαμηλά, πυο προκαλούν μεγάλα προβλήματα.

Τρεις θανάτους, σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές και οδικές συγκοινωνίες και εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκάλεσε από τα ξημερώματα χθες Πέμπτη η κακοκαιρία «Υλένια», ενώ σήμερα η Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει νέα προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας που βαπτίστηκε «Ζεϋνέπ».

Στο Όσναμπρουκ, άνδρας έχασε τη ζωή του όταν τρέιλερ που έσυρε αποσυνδέθηκε, προκαλώντας σύγκρουση με φορτηγό.

Στη Σαξονία-Άνχαλτ, 55χρονος σκοτώθηκε όταν δέντρο ξεριζώθηκε από τον ισχυρό άνεμο και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του, το οποίο ανετράπη εν κινήσει.

Με παρόμοιο τρόπο σκοτώθηκε 37χρονος στην Κάτω Σαξονία.





Συνολικά, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ευρώπη από την «Υλένια»: δύο εργαζόμενοι σε οικοδομή στην Πολωνία και δύο τεχνικοί τραυματίστηκαν σοβαρά όταν χτύπησε κεραυνός τον γερανό που χειρίζονταν. Άνδρας στη δυτική Πολωνία σκοτώθηκε όταν δέντρο έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του.

Στο Αμβούργο, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν τα κύματα στον ποταμό Έλβα έσπασαν τη τζαμαρία του φέρι στο οποίο επέβαιναν, με τα ορμητικά νερά να μπαίνουν στον χώρο των επιβατών.

Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μεταφορές, κυρίως στη βόρεια Γερμανία. Εκατοντάδες δρομολόγια ακυρώθηκαν και σημειώνονται καθυστερήσεις στο πρόγραμμα. Σε πολλούς δρόμους διακόπηκε η κυκλοφορία εξαιτίας της πτώσης δέντρων.

Στο Βερολίνο η σφοδρή καταιγίδα προκάλεσε ζημιές στο κτίριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Charite, χωρίς πάντως να υπάρξουν τραυματισμοί.

Στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, περισσότερα από 54.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, όπως και 10.000 νοικοκυριά στη Βαυαρία, εξαιτίας πτώσης δέντρων σε καλώδια του δικτύου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η παροχή αποκαταστάθηκε εντός ωρών, ανέφερε σε ρεπορτάζ του ο ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός n-tv.

Λόγω της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας, τα σχολεία στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία παρέμειναν χθες κλειστά και δεν θα λειτουργήσουν ούτε σήμερα. Στο Βερολίνο, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν θα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα με φυσική παρουσία λόγω των καιρικών φαινομένων.

Ως αύριο Σάββατο αναμένεται να συνεχιστούν τα προβλήματα στα δρομολόγια των τρένων, ανακοίνωσαν οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι μέσω Twitter. Στη βόρεια και βορειοανατολική Γερμανία τα τρένα υψηλής ταχύτητας δεν κυκλοφορούν το τελευταίο 24ωρο, επηρεάζοντας τις συγκοινωνίες από και προς Κάτω Σαξονία, Βρέμη, Αμβούργο, Σλέσβιγκ-Χολστάιν, Μεκλεμβούργο-Πομερανία, Βερολίνο και Βρανδεμβούργο.

