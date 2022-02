Πολιτισμός

“Ενώπιος Ενωπίω” - Φοίβος: Η Βανδή, η “κόντρα” με τον Καρβέλα και τα... καψόνια (βίντεο)

Αποκαλυπτικός για την καλλιτεχνική διαδρομή του ήταν ο δημιουργός των εκατοντάδων επιτυχιών. Τι είπε για συνεργασίες με τραγουδιστές και τι είπαν για εκείνον δημοφιλείς καλλιτέχνες.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» ήταν την Πέμπτη ο Φοίβος, ο οποίος μίλησε για την καριέρα αλλά και την προσωπική του ζωή.

Ο δημιουργός εκατοντάδων επιτυχιών αποκάλυψε πώς ασχολήθηκε με το τραγούδι και όχι με την δικηγορία, όπως ήθελε ο πατέρας του.

«Κάθε πατέρας ονειρεύεται αν κάνει αγόρι να συνεχίσει τη δουλειά του γιατί θεωρεί ότι είναι μια στρωμένη δουλειά. Ο πατέρας μου ήξερε πως να με χειριστεί, δεν πήγε αυταρχικά, πήγε δικηγορίστικα, με έξυπνο τρόπο. Θυμάμαι στο σχολείο με το φίλο του το Σωτήρη είμασταν αυτοί που είχαμε το συγκρότημα με τα μακριά μαλλιά, αλλά ήμασταν και οι καλύτεροι μαθητές των Αναβρύτων εκείνης της χρονιάς. Διάβαζα πάρα πολύ. Κάποια στιγμή τρώω ένα φλας λίγο πριν τις πανελλήνιες και λέω στον πατέρα μου θα φύγω στην Αμερική. Μου λέει αν δεν πετύχεις θα γίνεις ντράμερ σε κάποιο σκυλάδικο και του είπα ναι. Μου είπε είμαι μαζί σου, αλλά θέλω μια χάρη, δώσε στις Πανελλήνιες να μην πάει χαμένο τόσο διάβασμα, και μετά φύγε. Και δεν έφυγα ποτέ» περιέγραψε ο συνθέτης.

«Κάποια στιγμή στην αρχή με βοήθησε και ο Νίκος Καρβέλας. Φημολογία ήταν μόνο η κόντρα μας. Εγώ τον αγαπάω τον Νίκο” ανέφερε σχετικά με την κόντρα, όπως παρουσιάστηκε σε εφημερίδες και περιοδικά την εποχή εκείνη», είπε ο Φοίβος.

Ο Φοίβος για τα καψόνια στο σχολείο

«Στο δημοτικό δεν συμμετείχα καν. Σκεφτόμουν σενάρια για ταινίες. Στο Γυμνάσιο έχουμε έναν δάσκαλο πάρα πολύ αυστηρό με φοβερούς μύθους να τον ακολουθούν, πολύ σκληρός με στρατιωτικού τύπου καψόνια στους μαθητές, υπήρχε η φήμη στο σχολείο ότι ένα σπασμένο θρανίο το έσπασε με το χέρι του. Όταν θύμωνε κοκκίνιζε όλος ο λαιμός του και ούρλιαζε» ανέφερε ο Φοίβος για τα καψόνια στο σχολείο.

Συμπλήρωσε πως «όποιος δεν διάβαζε του πέταγε τα βιβλία στο κεφάλι, γραφικές στιγμές, εγώ παρόλα αυτά ήμουν στον κόσμο μου, νόμιζα ότι εξακολουθώ να είμαι στο δημοτικό. Μια μέρα με σηκώνει για μάθημα, ιστορία και εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και γελούσα, με είχε πιάσει αυτό το αμήχανο γέλιο νόμιζα ότι ήμουν μάγκας, και με ξεφτίλισε, πάρα πολύ, ποιος νομίζεις ότι είσαι, οι άλλοι είναι ηλίθιοι κτλ. Από τότε έγινα ο πρώτος μαθητής. Με ξύπνησε πραγματικά και έγινα και ο αγαπημένος του καθηγητής. Βασίλη τον λένε, τον αγαπάω πάρα πολύ».

Φοίβος: Δεν με τύφλωνε το σταριλίκι

«Δεν έχω δυσκολευτεί ποτέ σε καμία συνεργασία, θα δυσκολευόμουν εφόσον θα έκανα με κάποιον τραγουδιστή μέταλ, με τους Έλληνες τραγουδιστές δεν ένιωθα αυτό το μεγαλείο που θα με έβαζε σε δύσκολη θέση. Σεβόμουν αυτό που ήταν αλλά χωρίς να φοβάμαι να πω τη γνώμη μου. Χωρίς να με τυφλώνει το σταριλίκι και το μεγαλείο τους», είπε ο Φοίβος.

Παρακολουθήστε την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», στην οποία μίλησαν για τον Φοίβο μεταξύ άλλων, η Δέσποινα Βανδή, ο Βασίλης Καρράς και ο Γιώργος Μαζωνάκης:

