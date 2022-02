Πολιτική

Γηροκομείο στα Χανιά - Μιχαηλίδου: η Περιφέρεια μας έλεγε “όλα είναι καλά” (βίντεο)

Τι λέει η Υφυπουργός στον ΑΝΤ1 για τους ελέγχους στις δομές, τις αναδοχές παιδιών με αφορμή και τις καταγγελίες για το ηροκομείο στα Χανιά.

«Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021 μπορούσαν καταδικασμένοι για παιδεραστία να δουλέψουν σε δομές φροντίδας ανηλίκων. Πλέον αυτό έχει αλλάξει και πρόσθετα σε κάθε δομή υπάρχει ένας ειδικός προστασίας του παιδιού, που δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τα παιδιά, ώστε να του ανοιχτούν σε περίπτωση που υφίστανται κάποιου είδους κακοποίηση», είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Αναφερόμενη στην υπόθεση της 11χρονης στην Κρήτη, η κ. Μιχαηλίδου αναφερόμενη στο τι πρέπει να γίνεται είπε πως «εάν κανείς από τους γονείς δεν μπορεί να μεγαλώνει σωστά το παιδί, η Εισαγγελία διερευνά πρώτα το οικογενειακό περιβάλλον. Πως το κάνει αυτό; Το αναθέτει στους Δήμους και στους κοινωνικούς λειτουργούς τους που εξετάζουν το οικογενειακό περιβάλλον και κατά πόσον ένας θείος ή η γιαγιά και ο παππούς ή η ανάδοχη οικογένεια μπορεί να αναλάβει την φροντίδα του παιδιού. Επόμενο βήμα είναι η μεταπαρακολούθηση από τις υπηρεσίες, καθώς ξέρουν ότι το παιδάκι αυτό είναι ευάλωτο».

«Ο ελεγκτικός μηχανισμός και ο έλεγχος του ελεγκτικού μηχανισμού είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων είναι εκεί, παρακολουθούν, ξέρουν τι γίνεται; Στις περιφέρειες, οι αρμόδιοι κοινωνικοί σύμβουλοι κάνουν έλεγχο των δομών;», αναρωτήθηκε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο λόγος των κοινωνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ είναι κομβικός, σημειώνοντας ενδεικτικά για το γηροκομείο στα Χανιά, οι υπεύθυνοι του οποίου κατηγορούνται για 30 θανάτους τροφίμων, πως «είχαμε ενημερωθεί το καλοκαίρι και εμείς ως εποπτεύων φορέας, απευθυνθήκαμε στον αρμόδιο ελεγκτικό μηχανισμό. Οι γραπτές απαντήσεις που έχουμε πάρει από τον ελεγκτικό μηχανισμό, που είναι η Περιφέρεια, αναφέρουν πως “όλα είναι καλά”», συμπληρώνοντας πως όλες οι κοινωνικές δομές ελέγχονται από τους κοινωνικούς συμβούλους των Περιφερειών.

