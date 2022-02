Κοινωνία

Φωτιά στο Euroferry Olympia: φόβοι για αγνοούμενους

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες από μέλη σωστικών συνεργείων. Διαφορετικούς αριθμούς για επιβάτες και πλήρωμα δίνουν ο πλοίαρχος και το Υπ. Ναυτιλίας.

Υπάρχονυ φόβοι για τουλαχιστον 5 αγνοούμενους ή κατά άλλες πηγές για 11 αγνοούμενους από την φωτιά στο πλοίο Euroferry Olympia, όπως μετέδωσε από την Κέκρυρα η Ηρώ Λέλα, στην ανταπόκριση της στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, επικαλούμενη πληροφορίες από ανθρώπους που συμμετέχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Εν τω μεταξύ, ο πλοίαρχος του Euroferry Olympia και το Υπουργείο Ναυτιλίας δίνουν διαφορετικά στοιχεία για τον συνολικό αριθμό επιβατών και μέλων πληρώματος στο καράβι, με την μια πλευρά να κάνει λόγο για σύνολο 290 επιβαινόντων και την άλλη πλευρά για σύνολο 288 επιβαινόντων.

Εν τω μεταξύ, ακόμη δεν μπορεί να υπάρξει αξιόπιστη καταγραφή των διασωθέντων, που παραπλέοντα σκάφη περισυνέλλεξαν από τις σωσίβιες λέμβους με τις οποίες εγκατέλειψαν το φλεγόμενο πλοίο, μέσα στην νύχτα.

Αυτή η καταγραφή, που θα δώσει και απαντήσεις στους φόβους για αγνοούμενους θα γίνει τις επόμενες ώρες, όταν φθάσουν στην Κέρκυρα τα σκάφη που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος του Euroferry Olympia.

Τους φόβους επιτείνουν και αναφορές μέλους του πληρώματος στον ΑΝΤ1 πως - αν και είχε απαγορευθεί ρητά μετά την τραγωδία με το Norman Atlantic - επιβάτες παρέμεναν στον χώρο του γκαράζ στην διάρκεια του ταξιδιού. Όπως είπε, η εκτίμηση ειναι πως η φωτιά ξεκίνησε απο υπερθέρμανση στο σύστημα κλιματισμού ενός φορτηγού, στο γκαράζ του πλίου, αφήνοντας να εννοηθεί πως στο φορτηγό παρέμενε ο οδηγός του, ενώ το πλοίο ταξίδευε για την Ιταλία, ενώ όπως είπε, επισης ο τραυματισμένος επιβάτης κοιμόταν μέσα στο αυτοκίνητο του.

"Φοβάμαι πως δεν σώθηκαν όλοι"

Τον φόβο ότι μπορεί να μην σώθηκαν όλοι οι επιβάτες από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο πλοίο Euroferry Olympia εξέφρασε επιβάτης του επιβατηγού-οχηματαγωγού που τυλίχθηκε στις φλόγες σήμερα τα ξημερώματα κοντά στην Κέρκυρα.

«Μας ξύπνησαν 4.30 ώρα το βράδυ και είδαμε ότι η φωτιά ξεκίνησε από το γκαράζ και επεκτάθηκε γρήγορα. Είμαστε στις σωσίβιες λέμβους, συγκεκριμένα σε αυτή που βρίσκομαι είμαστε 140 άτομα. Φοβάμαι ότι δεν έχουν σωθεί όλοι γιατί πρέπει να υπήρχαν άτομα που κοιμόντουσαν στο γκαράζ», ανέφερε σε τηλεφωνική επικοινωνία με το «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο κ. Νάσος που βρισκόταν στο πλοίο.

Μέλος πληρώματος στον ΑΝΤ1: Επιβάτες κοιμούνταν στο γκαράζ

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε μέλος του πληρώματος του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Euroferry Olympiα, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά τα ξημερώματα ανοιχτά της θαλάσσιας περιοχής βορειοανατολικά της νήσου Ερεικούσας κατά την εκτέλεση του δρομολογίου από Ηγουμενίτσα προς Πρίντεζι.

Ο Ηλίας Οικονομόπουλος είπε «είμαστε όλοι καλά και το πλήρωμα και οι επιβάτες, ζήσαμε μια εμπειρία που δεν θέλω να την ζήσει άλλος», ενώ πρόσθεσε πως δεν γνωρίζει πως εκδηλώθηκε η φωτιά.

Στην συνέχεια περιέγραψε «συγκεντρωθήκαμε στην ρεσεψιόν και έγινε ενημέρωση να εκκενώσουμε τους επιβάτες και να τους κατεβάσουμε στις βάρκες» και πρόσθεσε «πήγαμε στις καμπίνες ξυπνήσαμε όλον τον κόσμο και τους είπαμε να πάρουν τα απαραίτητα μαζί τους και να κατέβουν στις βάρκες».

«Δεν ξέρω αν έχει μείνει κάποιος πίσω στο πλοίο», ανέφερε ο κ. Οικονομόπουλος, ενώ μιλώντας για τον επιβάτη που τραυματίστηκε είπε ότι «είναι πολύ ελαφρά, είναι πολύ καλά ο άνθρωπος, τον σώσαμε και αυτόν, γιατί κοιμόταν μέσα στο αυτοκίνητο του».

«Η φωτιά ξεκίνησε από φορτηγό στο κατάστρωμα 4. Από ότι άκουσα η φωτιά ξεκίνησε από την θέρμανση ενός φορτηγού και ήταν σταθμευμένα κοντά κοντά τα αυτοκίνητα και έγιναν και εκρήξεις», σημείωσσε ακόμα ο κ. Οικονομόπουλος.