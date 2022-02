Κόσμος

Αφγανιστάν: Πέθανε το παιδί που είχε εγκλωβιστεί σε πηγάδι

Τραγικό τέλος για το μικρό αγόρι, το οποίο το απεγκλώβισαν από το πηγάδι αλλά πέθανε λίγο αργότερα.



Το αγόρι που είχε εγκλωβιστεί από την Τρίτη σε στεγνό πηγάδι στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν πέθανε, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι των Ταλιμπάν.

Το παιδί, που ονομαζόταν Χαϊντάρ, “μας άφησε για πάντα”, έγραψε στο Twitter ο Ανάς Χακάνι σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών. “Είναι μία ακόμη ημέρα πένθους και πόνου για τη χώρα μας”, πρόσθεσε. Ο Χαϊντάρ “δεν είναι πια μαζί μας”, επιβεβαίωσε στο Twitter ο Αμπντουλάχ Αζάμ γραμματέας του αντιπροέδρου της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, του Αμπντούλ Γάνι Μπαράνταρ.

Οι διασώστες έφτασαν σήμερα το πρωί στο παιδί, το οποίο είχε πέσει σε αυτό το πηγάδι που βρίσκεται στο χωριό Σοκάκ στην επαρχία Ζάμπουλ. Όταν έφτασαν κοντά του, το παιδί ήταν ακόμη ζωντανό, αλλά η κατάσταση της υγείας του “δεν ήταν καλή” και χρειάστηκε “να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες επιτόπου”, όπως εξήγησε ο Αχμαντουλάχ Ουασίκ αναπληρωτής εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Το δυστύχημα θυμίζει την περίπτωση του 5χρονου Ραγιάν στο Μαρόκο, ο οποίος είχε πέσει σε ένα πηγάδι και βρέθηκε νεκρός, έπειτα από μια επιχείρηση που διήρκησε πέντε ημέρες για τη διάσωσή του.

Ο παππούς του Χαϊντάρ, ο 50χρονος Χάτζι Αμπντούλ Χάντι, εξήγησε ότι το παιδί έπεσε στην τρύπα του πηγαδιού καθώς προσπαθούσε να “βοηθήσει” τους μεγάλους να ανοίξουν ένα νέο πηγάδι στο χωριό του που μαστίζεται από την ξηρασία.

Σύμφωνα με επίσημες πηγές, το παιδί γλίστρησε στην τρύπα αυτή, βάθους 25 μέτρων, προτού το τραβήξουν με τη βοήθεια ενός σκοινιού σε βάθος 10 μέτρων, όπου και εγκλωβίστηκε.

