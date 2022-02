Life

“Το Πρωινό”: “ο ηθοποιός βίασε την ανήλικη λίγη ώρα μετά την απόπειρα αυτοκτονίας της”

Σοκ και ανατριχίλα προκαλούν όσα υποστηρίζει η πλευρά των δύο ανήλικων αδελφών ότι βιώσαν από γνωστό ηθοποιό. Σωρεία καταγγελιών σε βάρος του, οδήγησε στην ποινική δίωξη του.

Στην αποκάλυψη πως υπήρχαν πολλά κορίτσια, που είχαν βιώσει, όπως υποστηρίζουν, σεξουαλική παρενόχληση από τον γνωστό ηθοποιό, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε την Πέμπτη δίωξη για βιασμούς κατά συρροή προχώρησε γνωστή ηθοποιός, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό», με την ηθοποιό να αναφέρει πως είχε βρει πάρα πολλά κορίτσια, που όμως δεν ήταν πρόθυμα να μιλήσουν και λόγω του ότι δεν μπορούσαν να αναλάβουν το οικονομικό βάρος μιας τέτοιας νομικής διαδικασίας. Συμπλήρωσε ωστόσο πως προσφέροντας τους οικονομική στήριξη, αλλά και πείθοντας τις για την διατήρηση της ανωνυμίας τους, κατάφερε δύο από αυτές να καταθέσουν μήνυση.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «το Πρωινό» ο συνήγορος των 4 μηνυτών του ηθοποιού για βιασμό, ανέφερε αρχικώς πως «μου έκανε μεγάλη εντύπωση η αναφορά των πληροφοριών που μετέδωσε η εκπομπή σας, πως αναμένει ανανέωση της βίζας του για να ταξιδέψει στις ΗΠΑ και πρέπει εισαγγελέας και ανακριτής να εκδώσει απαγόρευση εξόδου του ηθοποιού από την χώρα».

Όπως ανέφερε ο κ. Πανταζής, σχετικά με τις καταγγελίες, αυτές έγιναν από δύο αδελφές και άλλα δύο κορίτσια, ενώ υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις με σεξουαλική παρενόχληση κοριτσιών, που δεν υπάγονται στο σημείο του βιασμού, αλλά ενέχονται στο πλαίσιο της σεξουαλικής παρενόχλησης, τονίζοντας πως «είναι πάνω από 7-8 οι περιπτώσεις, με μια διαχρονική πορεία. Η τελευταία καταγγελία έγινε το καλοκαίρι του 2021».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, «ο καταγγελλόμενος είχε σχέση με την μια αδελφή, όταν ήταν σε ηλικία 15 ετών, σε βάρος της οποίας υπήρξε κακοποιητική συμπεριφορά από τον καταγγελόμενο. Η 14χρονη αδελφή της δεν έδειξε καμία συναίνεση και υπέστη βιασμό από τον σύντροφο της αδελφής της».

«Όταν έγινε γνωστό το περιστατικό, η 14χρονη έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, την έσωσε η αδελφή της και είναι εντυπωσιακό πως εκείνη την ημέρα ο ηθοποιός πήγε στο σπίτι και επανέλαβε την ίδια συμπεριφορά σε βάρος ενός ουσιαστικά ημιλιπόθυμου κοριτσιού»:

