Μπακς - Σίξερς: Ο Αντετοκούνμπο δεν ήταν αρκετός

Παρά τη ήττα, κορυφαίος των Μπακς ήταν για ακόμη ένα ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που «άγγιξε» το triple double.



Μετά από ένα συναρπαστικό αγώνα η Φιλαδέλφεια κατάφερε να περάσει από το Μιλγουόκι και το Fiserv Forum κερδίζοντας τους Μπακς με 123-120 με τον Κρις Μίντλετον να χάνει την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση καθώς αστόχησε σε τρίποντο στην εκπνοή.

Με την ήττα τους τα «ελάφια» έπεσαν στο 36-24 και καταλάμβάνουν την 5η θέση στην Ανατολή την ώρα που οι Σίξερς ανέβηκαν στο 35-23 και βρίσκονται στην τρίτη θέση.

Κορυφαίος των Μπακς ήταν για ακόμη ένα ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που σημείωσε 16 πόντους στην 4η περίοδο ενώ «άγγιξε» και το triple double. Ο «Giannis» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους (11/19 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/5 βολές) ενώ είχε 11 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 39 λεπτά συμμετοχής. Πολύ καλός ήταν ο Τζρου Χόλιντεϊ με 24 πόντους ενώ 19 πόντους είχε ο Κρις Μίνντλετον, που ήταν όμως πολύ άστοχος (2/12 τρίποντα).

Για τους νικητές ο Τζοέλ Εμπίιντ ήταν συγκλονιστικός και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 42 πόντους (11/17 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 11/14 βολές) και 14 ριμπάουντ ενώ από 19 πόντους είχαν οι Ταϊρίς Μάξεϊ και Τομπάιας Χάρις.

