Μπλόκα αγροτών: Κουτσούμπας - Μητσοτάκης για διάλογο με τους αγρότες

Επικοινωνία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τα αιτήματα των αγροτών

Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας επικοινώνησε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΚΚΕ, «ο Δημήτρης Κουτσούμπας μετέφερε το αίτημα των αγροτών της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων για συνάντηση με κυβερνητικό κλιμάκιο υπουργών, προκειμένου να συζητήσουν πάνω στα δίκαια αιτήματα των αγροτών, ώστε να προχωρήσει η επίλυσή τους».

Ο Πρωθυπουργός απάντησε στον επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι κλιμάκιο των αρμόδιων υπουργών θα συναντήσει την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων την ερχόμενη εβδομάδα.

