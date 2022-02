Life

“Το Πρωινό” - Κούγιας για Λαζόπουλο: κλ@νει ο πεθαμένος; (βίντεο)

Συνέχεια στην χρόνια διαμάχη του με τον ηθοποιό και σεναριογράφο δίνει ο ποινικολόγος, με αφορμή σχόλια για τον Δημήτρη Λιγνάδη και τις δηλώσεις του Σάκη Ρουβά.

«Βλέπω κάποιους που έχουν πεθάνει καλλιτεχνικά, πολιτικά, δικηγορικά να τους καλούν σε τηλεοπτικές εκπομπές και να ασχολούνται μαζί μου», είπε ο συνήγορος του Δημήτρη Λιγνάδη, Αλέξης Κούγιας, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», με αφορμή σχόλια του Λάκη Λαζόπουλου για την υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη και τα σχόλια του Σάκη Ρουβά.

Ανεβάζοντας τους τόνους της αντιπαράθεσης, ο Αλέξης Κούγιας είπε «στην Πετρούπολη, στην γειτονιά μου, έχει καφενεία που όταν εμφανίζονται τύποι που δεν έχουν να πουν κάτι για τους εαυτούς τους, οι άνθρωποι στα καφενεία γυρνάνε προς αυτούς και κάνουν μια ερώτηση: «κλάνει ο πεθαμένος;». Αυτό το λέω εγώ τώρα σε όλους: ηθοποιούς, καλλιτέχνες που ασχολούνται με το τι θα πω εγώ, ποια υπερασπιστική γραμμή θα ακολουθήσω εγώ…».

«Αν δεν έχεις τι να κάνεις όλη μέρα, ασχολείσαι με τον Ρουβά. Ορισμένοι άνθρωποι και στην δουλειά μας και στην Τέχνη και στο επιχειρείν έχουν “πεθάνει”», συμπλήρωσε ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος ερωτηθείς για τον Λάκη Λαζόπουλο είπε ότι τα προηγούμενα χρόνια «με έχει πει κοντό, στραβό, αλλήθωρο, ανήθικο, ανύπαρκτο, ότι έπρεπε να σκοτώσουν εμένα αντί για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο… Για τον κ. Λαζόπουλο δεν έχω να πω τίποτα άλλο: να θυμάται μόνο ένα καράβι στην Μύκονο που ήταν γεμάτο κοκαΐνη και εγώ βοήθησα πολύ στην υπόθεση, ένα καράβι που ήταν κάποιοι μέσα με ορισμένους νεαρούς και μου οφείλουν ευγνωμοσύνη, τίποτα άλλο».

