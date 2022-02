Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: απρόβλεπτα γεγονότα και... έρωτες (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Για σύνοδο πλανητών που ευνοούν έναν ιδανικό έρωτα, μια ιδανική κατάσταση, για τους καλλιτέχνες κάτι εξαιρετικό, για την τύχη ουσιαστικά», έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Προσέθεσε πως «στις 23-24 του μηνός ευνοούνται οι θεραπείες, πάσης φύσεως».

«Αυτόν τον καιρό μιλάνε για πόλεμο, αλλά ακόμη είμαστε σε συζητήσεις και όλο κάτι γίνεται… Μέσα σε αυτήν την περίοδο που έχει πολλά απρόβλεπτα γεγονότα σε όλον τον κόσμο, οι επόμενες ημέρες είναι ευνοϊκές για τον έρωτα, ακόμη και για έναν αρραβώνα…», σημείωσε η αστρολόγος.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

