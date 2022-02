Κόσμος

Ουκρανία: Βομβαρδισμοί στο ανατολικό μέτωπο

Η Στανίτσια Λουχάνσκα βρίσκεται υπό τον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων, η οποία επλήγη και χθες απο βομβαρδισμούς.

Βομβαρδισμός βρίσκεται σε εξέλιξη κοντά στην Στανίτσια Λουχάνσκα, πόλη της ανατολικής Ουκρανίας που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων, σύμφωνα με πληροφορίες δημοσιογράφων του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) που βρίσκονται επί τόπου.

Ο ήχος των βομβαρδισμών ακούγεται στην πόλη αυτή, η οποία επλήγη και χθες από βομβαρδισμό που προκάλεσε ζημιές σε νηπιαγωγείο.

Η κλιμάκωση της κατάσταση στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας αποτελεί μία επιπλέον πηγή έντασης στην κρίση ανάμεσα στην Ρωσία και την Μόσχα, που απειλεί να εξελιχθεί σε ανοικτή σύρραξη εδώ και εβδομάδες, την ώρα που περί τις 150.000 ρώσοι στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στα ουκρανικά σύνορα.

Αμερικανοί και Βρετανοί κατηγόρησαν χθες την Μόσχα ότι αναζητεί πρόσχημα για να επιτεθεί και ότι η σύγκρουση ανάμεσα στην Ουκρανία και τις δυνάμεις των φιλορώσων αυτονομιστών μπορούν να προμηθεύσουν στο Κρεμλίνο το πρόσχημα που αναζητεί.

Την ίδια ώρα, η Μόσχα είναι ανήσυχη με την κατάσταση στην περιοχή του Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας και η κατάσταση εκεί παρουσιάζεται εν δυνάμει πολύ επικίνδυνη, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Στο Κίεβο, ο ουκρανός υπουργός Αμυνας Ολέξιι Ρέζνικοφ δήλωσε ότι από ουκρανικής πλευράς δεν σχεδιάζονται επιθετικές ενέργειες κατά των εδαφών των φιλορώσων αυτονομιστών ή κατά των εδαφών της προσαρτημένης από την Ρωσία Κριμαίας.

«Ενισχύουμε την άμυνά μας. Αλλά δεν έχουμε την πρόθεση να διεξαγάγουμε οποιαδήποτε επίθεση» κατά των εδαφών αυτών, δήλωσε ο ουκρανός υπουργός Αμυνας ενώπιον του Κοινοβουλίου.

