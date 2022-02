Life

“VINYΛΙΟ”: flashback με τρiα “τοπ” την Παρασκευή

Ακόμη μια ξεχωριστή και απολαυστική εκπομπή μας χαρίζει η παρέα της Θεσσαλονίκης.

Στο «VINYΛΙΟ», απόψε στις 20:00, περνάμε καλά και κάνουμε ένα απολαυστικό flashback με πρωταγωνιστές τρία… «Τοπ» από άλλες εποχές.

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, παρουσιάζουν τις τοπ ελληνικές διασκευές ξένων τραγουδιών, τα τοπ ελληνικά τραγούδια που οι στίχοι τους έγιναν ατάκες στη ζωή μας και τα δέκα καλύτερα cult ελληνικά τραγούδια όλων των εποχών.

Μη χάσετε στο αποψινό «VINYΛΙΟ», ένα ταξίδι στο παρελθόν με μουσικές που όλοι αγαπήσαμε.

