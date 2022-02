Life

“Άγριες Μέλισσες”: Συγκλονιστικά τα νέα επεισόδια (εικόνες)

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…



Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 69

Η Ασημίνα και η Δρόσω προσπαθούν να έρθουν σε συνεννόηση με τη Ρένα και τον Νικηφόρο, για το καλό του Σέργιου. Ο Ζάχος στριμώχνει τον Ακύλα, ζητώντας οικονομικό έλεγχο, ενώ ο Ξανθός προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα. Ο Τόλλιας έρχεται αντιμέτωπος με την αλήθεια για τον γιο του, ενώ ο Μελέτης δέχεται να δοκιμάσει για Άβαντα τον Άγγελο, που τον περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη. Ο δικηγόρος Φραγκούδης προτείνει στην Ελένη και στους υπόλοιπους μια πιο επιθετική τακτική για να γλιτώσουν το χωριό τους. Ο Δούκας προσπαθεί να πείσει τον Θανόπουλο για την αθωότητά του, ενώ η Αντιγόνη αρχίζει να τον υποψιάζεται. Το μυστικό της Ελένης κινδυνεύει να αποκαλυφθεί.

Τρίτη 22 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 70

Ο Λάμπρος με τον Πέτρο φτάνουν στον άνθρωπο που θα τους βοηθήσει στην εξιχνίαση του φόνου του Ορφανίδη και των συντρόφων του. Η Μυρσίνη θα βρεθεί αντιμέτωπη μ’ ένα τρομερό δίλημμα, μετά από μια πρόταση της Αντιγόνης. Ο Νικηφόρος και η Ασημίνα έρχονται σε αντιπαράθεση, λόγω της κίνησης του Νικηφόρου ν’ αποκαλύψει στον Σέργιο τον επερχόμενο γάμο του. Ο Σέργιος θα ξεσπάσει άσχημα στην Αιμιλία, προκαλώντας νέα προβλήματα. Ο Δούκας θα βρεθεί στριμωγμένος, ενώ η σχέση του Ακύλα με τον Ζάχο θα φτάσει στα άκρα και οι δυο άντρες θα ξεκινήσουν έναν επικίνδυνο πόλεμο.

Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 71

Η Αντιγόνη αμφιβάλλει για την αθωότητα του Δούκα και ζητά εξηγήσεις. Στο Σταμιρέικο, όλοι είναι ανάστατοι με τη συμπεριφορά του Σέργιου που επιμένει να πάει στους παππούδες του. Η Ουρανία και ο Κυριάκος πρέπει να αντιμετωπίσουν την έντονη αντίδραση του Φώτη που έχει καταλάβει πως χωρίζουν, ενώ ο Άλκης Σαραντόπουλος έχει μια απρόσμενη πρόταση. Η Μυρσίνη είναι χαρούμενη που τους έχει πάλι όλους στο σπίτι, ενώ ο Δούκας τα βάζει όλα στην άκρη για χάρη του εγγονού του. Ο Ζάχος συγκρούεται, άλλη μια φορά, με την Ελένη που του ζητάει να πάρει μια ξεκάθαρη στάση για τα πιστεύω του. Ο Ακύλας θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Μελέτη.

Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 72

Η Ουρανία δεν αποδέχεται την πρόταση του Άλκη Σαραντόπουλου να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα στην Αμερική. Θα καταφέρει να τη μεταπείσει; Ο Λάμπρος και ο Πέτρος αποσπούν απ’ τον Λάκη την πολυπόθητη πληροφορία. Ο Σέργιος εμμένει στην απόφασή του να μείνει στο σπίτι του Δούκα και της Μυρσίνης, αλλά η Ασημίνα δεν σκοπεύει ν’ αφήσει τον γιο της από τα μάτια της. Στη συνάντηση της Νομαρχίας, ο Ακύλας δείχνει να στριμώχνεται απ’ τον δικηγόρο και τους υπόλοιπους εκπροσώπους του Διαφανίου. Είναι, όμως, έτσι τα πράγματα; Ο Κυριάκος παίρνει μια απόφαση που θα χαροποιήσει τους συγχωριανούς του και κυρίως την Ουρανία. Η Πηνελόπη και ο δικηγόρος Αλέξης Ρωστάνδης θα οδηγηθούν σε μια σημαντική αποκάλυψη. Ο Ακύλας κάνει μια πρόταση στον Δούκα που θ’ ανατρέψει τα πάντα…

