Tο χτένισμα του 2022 έχει γαλλική επιρροή!(εικόνες)

Κούρεμα bob ! Κομψό και φινετσάτο!

Tο bob κούρεμα κυριαρχεί σε ό,τι αφορά τις τάσεις στα μαλλιά. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις γιατί: είναι τόσο ευέλικτο όσο και κολακευτικό και μπορεί να είναι ριζοσπαστικό, επαναστατικό, σέξι και πολύ, πολύ κομψό. Μιλώντας για chic, θα πρέπει να αναφέρουμε την γαλλική τάση στα μαλλιά bob, η οποία πρόκειται να γίνει ακόμα πιο δημοφιλής φέτος από ό,τι ήταν το 2021. Εδώ είναι όλοι οι λόγοι που πρέπει να το εξετάσεις για την επόμενη επίσκεψή σου στο κομμωτήριο.

Τα γαλλικά μαλλιά είναι τόσο κομψά και αισθησιακά, καθώς και μια δημοφιλής και μοντέρνα λύση στις μέρες μας. Αν σε ιντριγκάρει αυτή η εμφάνιση και θέλειε να δεις τον εαυτό σου διαφορετικό, συνέχισε να διαβάζεις! Ταιριάζει σε κάθε ηλικιακή ομάδα, καθώς και σε γυναίκες που τους αρέσει να φαίνονται κομψές καθώς και μοντέρνες.

