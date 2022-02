Κοινωνία

Φωτιά στο Euroferry Olympia: Η ανακοίνωση της εταιρείας “Grimaldi Group”

Τι αναφέρει η εταιρεία Grimaldi Group στην ανακοίνωση που εξέδωσε

Η εταιρία Grimaldi Group αναφέρει ότι χθες βράδυ ξέσπασε φωτιά στο πλοίο Euroferry Olympia τύπου ro-pax ενώ βρισκόταν 10 μίλια από τα βόρεια του νησιού της Κέρκυρας. Στις 4.12 (τοπική ώρα) ο καπετάνιος του πλοίου επικοινώνησε με τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας και μας πληροφόρησε ότι ξέσπασε φωτιά στο κατάστρωμα 3. Αμέσως το πλήρωμα έσπευσε να σβήσει τη φωτιά με τον εξοπλισμό του πλοίου.

Εν τω μεταξύ, ο καπετάνιος και ο επικεφαλής του πληρώματος μέσω της «ομάδας επείγουσας αντιμετώπισης» ενημέρωσε για το περιστατικό τις αρμόδιες Ιταλικές και Ελληνικές αρχές και πήρε όλα τα αναγκαία μέτρα να διαχειριστεί το ατύχημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για την ασφάλεια των ανθρώπων στο πλοίο ο καπετάνιος αποφάσισε ότι όλοι πρέπει να το εγκαταλείψουν. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες οι επιβαίνοντες σώθηκαν από ένα πλοίο της Ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας και ένα πλοίο της Ελληνικής Ακτοφυλακής που ήταν στην περιοχή. Και τα δύο κατευθύνθηκαν στο λιμάνι της Κέρκυρας όπου η εταιρία παρείχε βοήθεια στους διασωθέντες.

Στο πλοίο επέβαιναν 239 επιβάτες, διαφορετικών εθνικοτήτων, όπως 51 Έλληνες και Ιταλοί μέλη του πληρώματος. Επιπροσθέτως, το πλοίο μετέφερε 153 εμπορικά οχήματα (φορτηγά και νταλίκες) όπως και 32 οδηγούς.

Δεν έχει εντοπιστεί καμία πετρελαιοκηλίδα στη θάλασσα, ούτε η σταθερότητα του πλοίου φαίνεται να διακυβεύεται. Ρυμουλκά κατευθύνθηκαν προς Euroferry Olympia για να προσφέρουν βοήθεια και να συντονίσουν την επείγουσα κατάσταση.

Το πλοίο (κατασκευής 1995) έχει ιταλική σημαία και αναπτύσσεται από την εταιρία Grimaldi Group Grimaldi Euromed S.p.A. στη γραμμή Πρίντιζι - Ηγουμενίτσα. Έφυγε από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας στις 01.20 π.μ (τοπική ώρα) χθες το βράδυ και είχε προγραμματιστεί να φτάσει στο Πρίντιζι σήμερα το πρωί στις 9.

Η ανώτατη διοίκηση της εταιρίας εκφράζει τη λύπη της για το ατύχημα και θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για να δοθεί άπλετο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε.

