Κατερίνα Στικούδη: Η τρυφερή ανάρτηση για τον γιο της που έγινε 4 μηνών !(εικόνες)

Την πιο ευτυχισμένη φάση της ζωής της βιώνει η Κατερίνα Στικούδη, καθώς πριν από μερικούς μήνες έγινε για πρώτη φορά μαμά.

Σήμερα, ο μικρός πρίγκιπας της Κατερίνας Στικούδη και του Βαγγέλη Σερίφη έκλεισε τέσσερις μήνες ζωής.

