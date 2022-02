Κόσμος

Ουκρανία: Εκκένωση του Ντόνετσκ προς Ρωσία διέταξε ο φιλορώσος διοικητής

Τις τελευταίες 48 ώρες έχουν αυξηθεί οι συγκρούσεις μεταξύ των ουκρανικών δυνάμεων και των αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία.

Ο ηγέτης της φιλορωσικής αυτονομιστικής «δημοκρατίας» του Ντόνετσκ, που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με την Ουκρανία, ανακοίνωσε την απομάκρυνση των αμάχων προς την Ρωσία, κατηγορώντας το Κίεβο ότι προετοιμάζει εισβολή έπειτα από αναζωπύρωση των συγκρούσεων.

«Σήμερα οργανώνεται κεντρικά η μαζική αναχώρηση του πληθυσμού προς την Ρωσική Ομοσπονδία. Σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να αναχωρήσουν οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι», δήλωσε ο Ντένις Πουτσίλιν σε βίντεο που μεταδόθηκε από τον λογαριασμό του στο Telegram.

«Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα δώσει πολύ σύντομα την διαταγή για επίθεση και για την εφαρμογή ενός σχεδίου εισβολής των λαϊκών δημοκρατιών του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ», είπε.

Αμερικανοί και Βρετανοί κατηγόρησαν την Μόσχα ότι αναζητεί πρόσχημα για να επιτεθεί και ότι η σύγκρουση ανάμεσα στην Ουκρανία και τις δυνάμεις των φιλορώσων αυτονομιστών μπορούν να προμηθεύσουν στο Κρεμλίνο το πρόσχημα που αναζητεί.

Εδώ και 48 ώρες έχουν αυξηθεί οι συγκρούσεις κατά μήκος της γραμμής του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία. Ουκρανοί και αυτονομιστές αλληλοκατηγορούνται για πυρά βαρέων όπλων πυροβολικού εκάστου κατά του αντιπάλου.

