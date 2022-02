Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test σε 44 σημεία το Σάββατο

Αναλυτικά τα σημεία στα οποία θα βρίσκονται τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ το ερχόμενο Σάββατο.

Σε 44 σημεία σε όλη την επικράτεια θα βρίσκονται και το Σάββατο τα κινητά κλιμάκια του ΕΟΔΥ για την εξέταση του πληθυσμού.

1. Δ. Αιγάλεω, Πνευματικό κέντρο Ι. Ρίτσος, δίπλα στο Κολυμβητήριο του Αιγάλεω, Δημαρχείου & Κουντουριώτου, 09:30-15:00

2. Δ. Καλλιθέας, είσοδος Δημαρχείου, 09:30-15:00

3. Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη), 08:30-16:30.

4. Άνδρος, Γαύριο Περιφερειακό ιατρείο, 09:00-12:00 5. Άνδρος, Κ.Υ Άνδρου, 13:00 - 16:00 6. Αρκαδία, Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη, 09:00-14:30 7. Αρκαδία, Παναρκαδικό Νοσοκομείο, Τρίπολη, 08:30-14:00 8. Άρτα, ISOBOX Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας, 08:30-15:30 9. Αχαΐα, Πάτρα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ρήγα Φεραίου 58, 08:30-20:30 10. Βοιωτία, Πνευματικό Κέντρο Θήβας, Πινδάρου 112, 09:00-15:00

11. Δράμα, Πρώην Δημαρχείο, Έναντι πλατεία Ελευθερίας, 09:00 - 15:00

12. Έβρος, Φουαγιέ Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:30-15:30

13. Έβρος, Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη, 09:00-15:00

14. Ζάκυνθος, ΚΥ Πρώην ΙΚΑ, 08:30-15:30

15. Θάσος, Κέντρο Υγείας Πρίνου, 08:00-15:00

16. Θεσπρωτία, ΓΝ Φιλιατών, 08:30-13:30 17. Θεσπρωτία, Ηγουμενίτσα, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, 09:00-17:00 18. Ιωάννινα, Περιφέρεια Ηπείρου, 09:00-17:00

19. Καβάλα, Νομαρχείο Καβάλα, αίθουσα Ν. Μάρτης, 09:00-15:00

20. Καβάλα, Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης, 08:30 -15:30

21. Καρδίτσα, Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα (Παυσίλυπο), Μυρμιδόνων 2, 08:00-16:00

22. Καστοριά, Κέντρο Υγείας Καστοριάς, Καπετάν Κώττα, 08:30 - 15:30

23. Κέρκυρα, Δημοτικό Θέατρο, Μάντζαρου 5, 09:00-14:30

24. Κοζάνη, Κέντρο Υγείας Κοζάνης, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 5Α, 08:30- 15:15

25. Λακωνία, Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάρτης, Ευαγγελίστριας 89, 09:30- 15:30 26. Λακωνία, Κεντρική Πλατεία Κροκεών, 09:00- 15:00 27. Λακωνία, Κέντρο Υγείας Αρεόπολης 08:00- 15:30 28. Λάρισα, Κεντρική Πλατεία / Μπροστά στο Δημαρχείο, 08:00-15:30 29. Λάρισα, Πλατεία ΟΣΕ, 08:00-15:30 30. Λασίθι, Isobox Προαύλιος χώρος ΚΥ Νεάπολης, 09:45-10:45 31. Λασίθι, Παλιό Δημαρχείο Αγίου Νικολάου, 11:00-14:00 32. Λευκάδα, ΚΑΠΗ Λευκάδας, Σκιαδαρέση 3, 08:00-14:00 33. Μαγνησία, ΚΑΠΗ Αγ. Βασιλείου Δήμου Βόλου, Χατζηαργύρη & Τριανταφυλλίδη, 08:30-15:30 34. Μεσσηνία, Καλαμάτα, Αίθουσα "Α. Κουμουνδούρος", 08:30 - 15:30

35. Ξάνθη, Κέντρο Υγείας Ξάνθης, ISOBOX, Ανδρέα Δημητρίου 1, 08:00-14:00

36. Πέλλα, Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου και Εθνικής Αντιστάσεως, 10:30-15:30

37. Πιερία, Drive Through Ανδρομάχη, Κατερίνη, 08:00-15:00

38. Ροδόπη, Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, Δημοκρατίας, 1, Κομοτηνή, 09:00-15:00

39. Τρίκαλα, Πλατεία Δεσποτικού, 08:00-13:00

40. Τρίκαλα, Πλατεία Καλαμπάκας, 08:00-10:00

41. Φθιώτιδα, Δημοτικό Parking Γαλανέικα, Αλύτρωτων Πατρίδων και Αγίας Παρασκευής, Λαμία, 09:00 - 15:00 42. Φθιώτιδα, Πανελλήνια Έκθεση Λαμία-Χώρος Εκδοτηρίων, 09:00 - 15:00

43. Φλώρινα, Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, 08:30-15:30

44. Χανιά, Αύλειος χώρος 2ου Κ.Υ Χανίων (1η – 2η ΤΟΜΥ), 09:00 – 14:30

Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 πραγματοποιείται από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19». Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.

