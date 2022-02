Πολιτική

Δολοφονία Άλκη: Ένα λουλούδι από την Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Στον τόπο της δολοφονίας του Άλκη βρέθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Tον τόπο δολοφονίας του 19χρονου 'Αλκη Καμπανού, στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης, επισκέφθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του άφησε ένα λουλούδι.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια έκθεσης στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του ΑΠΘ.

