Κόσμος

Η καταιγίδα “Γιούνις” σαρώνει τη βορειοδυτική Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε «κόκκινο συναγερμό» η νοτιοανατολική Αγγλία, έρημοι δρόμοι στο Λονδίνο. Διακόπηκε η κυκλοφορία στη Μάγχη και εκατοντάδες αεροπορικές πτήσεις ακυρώθηκαν.

Ριπές ανέμου σχεδόν 200 χιλιομέτρων την ώρα στις ακτές, οι δρόμοι στο Λονδίνο έρημοι, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος… Η καταιγίδα Γιούνις σαρώνει σήμερα τη νότια Αγγλία και προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου στην Ιρλανδία, προτού κατευθυνθεί προς τη βόρεια Γαλλία και το Βέλγιο.

Εκατοντάδες πτήσεις, δρομολόγια τρένων και πορθμείων ακυρώθηκαν σε ολόκληρη τη βορειοδυτική Ευρώπη εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που συνοδεύουν τη Γιούνις, η οποία πλήττει την Ευρώπη λιγότερο από 48 ώρες μετά την καταιγίδα Ντάντλεϊ, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 5 ανθρώπους.

Ένας άνδρας ηλικίας 60 ετών σκοτώθηκε σήμερα από την πτώση ενός δέντρου, στη νοτιοανατολική Ιρλανδία, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ριπές ανέμου ταχύτητας 196 χιλιομέτρων την ώρα καταγράφηκαν στη νήσο Γουάιτ, κάτι το πρωτόγνωρο στην Αγγλία, ενώ σε άλλες περιοχές οι ριπές ανέμου ξεπέρασαν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, μεταξύ άλλων στο αεροδρόμιο του Λονδίνου Χίθροου.

Εκατομμύρια Βρετανοί κλήθηκαν να μείνουν στα σπίτια τους από τη βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office), η οποία εξέδωσε κόκκινο συναγερμό, το υψηλότερο επίπεδο, για τη νοτιοδυτική Αγγλία, το νότιο τμήμα της Ουαλίας, αλλά επίσης και τη νοτιοανατολική Αγγλία, μεταξύ άλλων το Λονδίνο.

Οι δρόμοι της βρετανικής πρωτεύουσας, όπου κηρύχθηκε για πρώτη φορά αυτό το επίπεδο συναγερμού μετά την εγκαθίδρυση του εν λόγω συστήματος το 2011, ήταν ασυνήθιστα ήρεμοι. Ένα τμήμα της στέγης που καλύπτει το O2 Arena, το περίφημο στάδιο συναυλιών και αθλητικών εκδηλώσεων στο Λονδίνο, υπέστη ζημιές από τις ριπές ανέμου.

Περισσότερα από 70.000 νοικοκυριά παρέμεναν βυθισμένα στο σκοτάδι το μεσημέρι στη νοτιοδυτική Αγγλία, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία. Πολλά σχολεία έκλεισαν.

Κίνδυνος πλημμυρών

Η κυκλοφορία των φέριμποτ που διασχίζουν τη Μάγχη διακόπηκε και περισσότερες από 400 πτήσεις ακυρώθηκαν στα βρετανικά αεροδρόμια, σύμφωνα με την εταιρεία Cirium.

Ένα αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Μπορντό-Λονδίνο χρειάστηκε να γυρίσει πίσω, αφότου επιχείρησε δύο φορές να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ, ενώ ένα Α380 της εταιρείας Qatar Airways κατάφερε να προσγειωθεί στο Χίθροου με την τρίτη προσπάθεια.

Φόβοι υπάρχουν για πλημμύρες, την ώρα που ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται αύριο Σάββατο.

Η Ευρώπη σε συναγερμό

Στην Ιρλανδία, περισσότερα από 80.000 νοικοκυριά δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα το μεσημέρι, σύμφωνα με την τοπική εταιρεία ηλεκτροδότησης ESB.

Μετά τη Βρετανία, η καταιγίδα Γιούνις αναμένεται να κατευθυνθεί προς τη Δανία, όπου τα τρένα θα κινούνται σε χαμηλές ταχύτητες και η γέφυρα Storebaelt, μία από τις μακρύτερες στον κόσμο, θα χρειαστεί να κλείσει κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως προειδοποίησε η διαχειρίστρια εταιρεία.

Στη Γαλλία, προκάλεσε ήδη σήμερα το πρωί κύματα ύψους 4 μέτρων στη Βρετάνη, σύμφωνα με τη Meteo France, η οποία έθεσε πέντε διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό. Οι ριπές ανέμου έφθασαν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα στο Κα Γκρι Νε, στο βορειοδυτικό τμήμα, και θα μπορούσαν σήμερα να ξεπεράσουν τα 140 χλμ/ώρα κατά τόπους στις ακτές.

Η γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων SNCF ανακοίνωσε προβλήματα στα δρομολόγια στο τοπικό δίκτυό της. Προβλήματα στις σιδηροδρομικές μεταφορές καταγράφονται επίσης στο Βέλγιο, όπου πολλά σχολεία έκλεισαν νωρίτερα και στο βόρειο τμήμα της Γερμανίας και της Ολλανδίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μενίδι: Ελεύθεροι ο αστυνομικός κι ένας πολίτης που κατηγορούνται για τον θάνατο άνδρα

Ίλιον - Γιαγιά που έκλεψε τρόφιμα: “Σκότωσα την αξιοπρέπειά μου, για ένα τραπέζι στα παιδιά μου” (βίντεο)

Κάρπαθος: Παρέμβαση εισαγγελέα για την αυτοκτονία του πατέρα και το “ροζ βίντεο” του γιου του