Φωτιά στο “Euroferry Olympia”: Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης

Ακόμα δύο επιβάτες απεγκλωβίστηκαν. Η ανακοινώσεις του Λιμενικού, του νοσοκομείου και της εταιρείας.

Δύο άτομα που είχαν εντοπιστεί στο γκαράζ του πλοίου «Euroferry Olympia» απεγκλωβίστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής με αφάλεια. Πρόκειται για έναν Βούλγαρο κι έναν Τούρκο.

Νωρίτερα, το μεσημέρι, ο εκπρόσωπος του Λιμενικού Σώματος, αρχιπλοίαρχος Νίκος Λαγκαδιανός, είχε πει πως, «τουλάχιστον 278 άτομα έχουν διασωθεί, ενώ στους 11 ανέρχονται οι αγνοούμενοι μεταξύ των οποίων και 3 Έλληνες, από τη φωτιά στο Ε/Γ-Ο/Γ ”Euroferry Olympia” σημαίας Ιταλίας στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της νήσου Ερεικούσας».

Τόνισε ότι η επιχείρηση εντοπισμού των – τότε- 11 αγνοουμένων συνεχίζεται, ενώ ανέφερε ότι στη λίστα των διασωθέντων συμπεριλαμβάνεται ένα ακόμα άτομο που δεν υπήρχε στην επίσημη λίστα των επιβατών. Σε ξενοδοχεία της Κέρκυρας μεταφέρθηκαν οι διασωθέντες

Στο λιμάνι της Κέρκυρας κατέπλευσαν το σκάφος της Ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας και το Ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού όπου αποβίβασαν με ασφάλεια όλους τους διασωθέντες του ”Euroferry Olympia”.

Στο ιατρικό ανακοινωθέν του Νοσοκομείο Κέρκυρας αναφέρεται: « Σήμερα 18-02-2022 διακομίσθηκαν με το ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ του Γ.Ν. Κέρκυρας, προερχόμενοι από τον Λιμένα Κέρκυρας εξαιτίας ναυαγίου 10 ασθενείς ( 9 άνδρες , 1 γυναίκα), στους οποίους παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες.





Οι 6 από αυτούς παρουσίαζαν ελαφρά αναπνευστική δυσχέρεια λόγω εισπνοής μονοξειδίου, η γενική κατάστασή τους ήταν καλή και παραμένουν νοσηλευόμενοι στην Πνευμονολογική και Παθολογική κλινική του Νοσοκομείου μας για προληπτικούς λόγους και χορήγηση οξυγονοθεραπείας.

Ομοίως ένας ασθενής με κάκωση μηνίσκου παραμένει νοσηλευόμενος προληπτικά στην πνευμονολογική κλινική λόγω αναπνευστικής δυσχέρειας.

Επιπροσθέτως σε έναν ασθενή με υπέρταση, έναν με κακουχία και μία ασθενή με κάκωση γόνατος, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την χορήγηση οδηγιών, δόθηκαν εξιτήρια».





Όπως τόνισε ο κ.Λαγκαδιάνος καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο πλοίο από 3 ρυμουλκά σκάφη με πυροσβεστική δυνατότητα και επιβατηγό οχηματαγωγό Ε/Γ-Ο/Γ ανοικτού τύπου το οποίο μεταφέρει δύο πυροσβεστικά οχήματα. Αναμένονται επίσης ένα πλωτό πυροσβεστικό καθώς και ένα ρυμουλκό με αυξημένη πυροσβεστική δυνατότητα.

Στο σημείο μεταβαίνει εξάλλου Κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενώ λαμβάνονται, με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας, ενδεικνυόμενα μέτρα αποφυγής θαλάσσιας ρύπανσης.





Grimaldi Group: δεν υπάρχει διαρροή καυσίμων

Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της νωρίτερα ανέφερε πως «όλοι οι διασωθέντες βρίσκονται ασφαλείς στην Κέρκυρα και μετά από επιχειρήσεις των ελληνικών Αρχών τους προσφέρεται διαμονή από την εταιρεία, ενώ αναμένεται το «πράσινο φως» για τη μεταφορά τους στους τόπους διαμονής τους.

Μετά από έλεγχο της λίστας των επιβατών και του πληρώματος, στην Κέρκυρα, αγνοούμενοι παραμένουν 14 άνθρωποι. Πέντε από τους επιβάτες έχουν εντοπιστεί στο πλοίο και η επιχείρηση απεγκλωβισμού τους ξεκίνησε με όλα τα διαθέσιμα μέσα.

Στο σημείο δεν υπάρχει διαρροή καυσίμων».





