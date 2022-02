Πολιτική

Μητσοτάκης στο Μόναχο: Συναντήσεις με Ράμα και Γερουσιαστές

Οι συναντήσεις του Πρωθυπουργό στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει στην 58η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου.

Στο πλαίσιο των επαφών του κατά την πρώτη ημέρα εργασιών, ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με διακομματική αντιπροσωπεία της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό τον Γερουσιαστή Lindsey Graham.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων την τελευταία διετία, αλλά και τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης του υψηλού επιπέδου συνεργασίας σε τομείς όπως η αμυντική συνεργασία και οι επενδύσεις.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης τη σημασία του σχήματος περιφερειακής συνεργασίας 3+1 -όπου συμμετέχουν η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ συν τις ΗΠΑ- για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, σημειώνοντας την ανάγκη ενίσχυσής του.

Εξέφρασε την επιθυμία ορισμένα από τα μέλη της αντιπροσωπείας του Κογκρέσου να επισκεφθούν σύντομα την Ελλάδα ως μέλη της διακοινοβουλευτικής επιτροπής του σχήματος 3+1 που προβλέπει ο Νόμος για την Αμυντική και Διακοινοβουλευτική Συνεργασία ΗΠΑ - Ελλάδας, ο οποίος υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν ακόμη οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και οι νεότερες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Στο περιθώριο των συναντήσεων ο Πρωθυπουργός είχε επίσης σύντομη συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Antony Blinken.

Συναντήσεις με ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός είχε επαφές με ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων.

Στη συνάντηση με τον Αλβανό ομόλογό του Edi Rama, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών και τόνισε ότι η υποβολή του ζητήματος στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όπως έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές, θα εμπεδώσει περαιτέρω τις σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά και την περιφερειακή ασφάλεια και συνεργασία στην περιοχή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την πάγια στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική και πορεία της Αλβανίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ενταξιακής διαδικασίας.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε σύντομες συναντήσεις με τον νέο Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Dimitar Kovachevski, με τον οποίο είχε πρόσφατα τηλεφωνική επικοινωνία, και με την Πρόεδρο του Κοσόβου Vjosa Osmani.

Συνάντηση με την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Γερμανίας

Στο τέλος αυτού του κύκλου των επαφών του ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον νέο αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Γερμανίας, Friedrich Merz.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επιβεβαίωσε τη βούληση για στενή συνεργασία με τα κόμματα της χριστιανοδημοκρατίας, υπό τη νέα τους ηγεσία, και στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ενώ εξέφρασε εκτίμηση για τις θετικές απόψεις που έχει διατυπώσει ο κ. Merz για ευρωπαϊκά θέματα και ζητήματα ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος.

Συζητήθηκαν ακόμα οι προοπτικές των ελληνογερμανικών σχέσεων, ενώ ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε το συνομιλητή του για την ελληνική ενεργειακή πολιτική στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Βαυαρίας, Markus Soder.

