Τσίπρας για ακρίβεια: Η πολιτική Μητσοτάκη οδηγεί σε κοινωνική κρίση

Από τη Θεσσαλία όπου περιοδεύει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Η ρήτρα Μητσοτάκη στην ακρίβεια, μας οδηγεί σε βαθιά κοινωνική κρίση, υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας με κατοίκους της Αγιάς, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Θεσσαλία και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει την πολιτική βούληση να στηρίξει την κοινωνία, τον εργαζόμενο και τον αγρότη.

Ο κ. Τσίπρας άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση αλλά και στα ΜΜΕ, που όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «έχουν επιβάλει ομερτά και δεν προβάλλουν τα προβλήματα και τις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου».

Συγκεκριμένα ανέφερε, «Είναι η πρώτη φορά που τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι τόσο μεγάλα και τόσο υπαρξιακά, αλλά έχει υπάρξει μία μεγάλη ομερτά από τα ΜΜΕ. Κανένα μέσο ενημέρωσης δεν ασχολείται με τα προβλήματα των αγροτών. Ούτε ένα αφιέρωμα. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυτή θέλει να στήσει ένα καθεστώς στην ενημέρωση και όχι μόνο.

Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θέλησε να διαγράψει τον ευρωβουλευτή του, τον κ. Κύρτσο, επειδή είπε μία μεγάλη αλήθεια: ότι αυτό που κρύβεται εντός της χώρας, το γνωρίζουν πολύ καλά στη Ευρώπη, ότι μία κυβέρνηση που έχει δώσει εκατομμύρια σε μέσα ενημέρωσης δίχως κριτήρια, κόβοντας κάθε αντίθετη φωνή, στοχοποιεί και ποινικοποιεί δημοσιογράφους και δικαστές. Μία κυβέρνηση που υποβαθμίζει την δημοκρατία δεν μπορεί να μην έχει επιπτώσεις ακόμη και από το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Αναφερόμενος στην επίσκεψή του είπε, «Έρχομαι σήμερα εδώ για να αναδειχθούν τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, προβλήματα που ίσως για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, ταυτίζονται με τα προβλήματα κάθε νοικοκυριού που έχει προβλήματα επιβίωσης, καθώς το εισόδημα εξανεμίζεται από την τρίτη εβδομάδα, τα χρέη διογκώνονται και οι ανάγκες αυξάνονται, καθώς υπάρχει ένα τεράστιο κύμα ακρίβειας». Σημείωσε ωστόσο, ότι το κύμα ακρίβειας «έχει κυρίως να κάνει με την τρομακτική ενεργειακή κρίση, την οποία έχει πολλαπλασιάσει η κυβέρνηση με τις επιλογές της. Δεν είναι λογικό να είμαστε η χώρα της ΕΕ με την ακριβότερη τιμή χονδρικής στο ρεύμα».

Ο κ. Τσίπρας θύμισε ότι ενώ κυβέρνησε τέσσερα χρόνια με την τρόικα δεν αύξησε ούτε ένα ευρώ το ρεύμα. Ως αιτίες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξήγησε ότι "η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποφάσισε να λειτουργήσει την ΔΕΗ με αμιγώς ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια…Αποφάσισαν να εκχωρήσουν το 17% της ΔΕΗ βάζοντας και από το ελληνικό Δημόσιο 100 εκατομμύρια στη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για να πάει το Δημόσιο από το 51% στο 34% . Και τώρα, αντί η ΔΕΗ να επιτελεί το ρόλο της ως δημόσια επιχείρηση, ανταγωνίζεται τους άλλους ιδιώτες παρόχους στο πόσο υψηλότερα θα πάει η τιμή του ρεύματος…Και την ώρα που τα νοικοκυριά στενάζουν, οι λογαριασμοί έρχονται 3 και 4 φορές πάνω, κι οι αγρότες βλέπουν πια να είναι ασύμφορο να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους, η ΔΕΗ ανακοινώνει ισολογισμούς με 850 εκατομμύρια κέρδος και πανηγυρίζουν οι γιάπηδες και τα golden boys ?που παίρνουν 360 χιλιάδες ευρώ μισθό…Την ίδια ώρα, τα άλλα golden boys της ΔΕΠΑ πήγαν και διαπραγματεύτηκαν με την Γκάζπρομ τιμή στο φυσικό αέριο που είναι ακριβότερη κατά 30% από την τιμή της Βουλγαρίας. Να γιατί οι τιμές έχουν πάει στον θεό. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι ρήτρα Μητσοτάκη που αυξάνει το φαινόμενο της ακρίβειας και πληγώνει τις τσέπες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων".

Οδηγούμαστε σε μια βαθιά κοινωνική κρίση

Συνεχίζοντας, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στο γενικότερο πρόβλημα της ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά. «Όλη αυτή η κατάσταση μετατρέπεται σε πυρηνική απειλή για την κοινωνία, γιατί μετακυλίεται στα σούπερ μάρκετ. Ο πληθωρισμός που σκαρφάλωσε στα ύψη όμως, δεν είναι για όλους το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο για τον συνταξιούχο που παίρνει 600 και 700 ευρώ και του έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ και είναι σχεδόν όσο η σύνταξή του. Για αυτό εκφράζω την βαθύτατη ανησυχία μου. Αν διατηρηθεί αυτό, οδηγούμαστε σε μια βαθιά κοινωνική κρίση. Υπάρχει άμεση ανάγκη για στήριξη των νοικοκυριών».

Αναφέρθηκε ειδικότερα στους αγρότες, λέγοντας ότι «πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα ενίσχυσης και προστασίας για να μείνουν στην ύπαιθρο και να παραγάγουν. Είναι αναγκαιότητα να επιστραφεί ο ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο. Να επιδοτηθεί το αντιστάθισμα της ρήτρας προσαρμογής για να αντέξουν την κρίση, μαζί με στοχευμένες επιδοτήσεις στις ζωοτροφές και στα αγροτικά εφόδια».

Απάντησε όμως και στις αιτιάσεις των πολιτικών του αντιπάλων: «Επειδή ζητούμε μέτρα στήριξης για τους πολίτες μας κατηγορούν ότι οι προτάσεις μας οδηγούν σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Η ΝΔ αποφάσισε να δώσει 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και σε κλειστούς διαγωνισμούς. Αποφάσισε να πάρει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ της 13ης σύνταξης αλλά και επιπλέον πόρους για να την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης. Δεν μπορούν να μιλούν για εκτροχιασμό α λα καρτ. Δεν έχουν την πολιτική βούληση να στηρίξουν την κοινωνία, τον εργαζόμενο, τον αγρότη, γιατί έχουν την πολιτική βούληση να κάνουν deal με τα μεγάλα συμφέροντα. Έχουν την πολιτική βούληση να στηρίζουν την ελίτ , έχουν πολιτική βούληση να δίνουν χρήματα στα golden boys και σε αυτούς που κάνουν επέλαση στο κράτος».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο κ. Τσίπρας είπε ότι «υπάρχει ο άλλος δρόμος που είναι και ο μόνος που μπορεί να αντιστρέψει την κοινωνική καταστροφή και περνάει μέσα από την αντίσταση , τον αγώνα , τη διεκδίκηση και την λαϊκή ετυμηγορία. Γιατί η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Ζητάμε εκλογές, για μια προοδευτική κυβέρνηση που θα έχει έγνοια να στηρίξει την κοινωνία, τον αγροτικό κόσμο και να κόψει τον ομφάλιο λώρο της διαπλοκής της πολιτικής εξουσίας με τα οικονομικά συμφέροντα».

Ακολούθησε συζήτηση με τους κατοίκους οι οποίοι του μετέφεραν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μέσα από τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί λόγω της ακρίβειας. Του εξέφρασαν τους φόβους τους, καθώς η αύξηση του κόστους υπονομεύει τις δυνατότητες παραγωγής και αποψιλώνει την περιφέρεια.

