Κοινωνία

“Euroferry Olympia”: Διακοπή της επιχείρησης διάσωσης

Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, όχι όμως και εντοπισμού των επιβατών.

Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να επαναληφθούν από άνδρες της ΕΜΑΚ, οι έρευνες στο εσωτερικό του πλοίου «Euroferry Olympia», που συνεχίζει να φλέγεται ανοιχτά της Κέρκυρας.

Οι δύο εναέριοι διασώστες και οι άλλοι τέσσερις πυροσβέστες που είχαν ανέβει στο πλοίο, απομακρύνθηκαν, ενώ όπως σημείωναν πηγές από το λιμενικό σώμα, τα θερμικά φορτία στο πλοίο είναι ανεβασμένα, και το σκοτάδι μαζί με τους πυκνούς καπνούς, δυσχεραίνει το έργο των διασωστών.

Πάντως οι προσπάθειες κατάσβεσης στο φλεγόμενο πλοίο θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια της νύχτας από τρία ρυμουλκά σκάφη με πυροσβεστική δυνατότητα και πυροσβεστικά οχήματα που βρίσκονται πάνω σε επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο. Αναμένεται επίσης, ένα πλωτό πυροσβεστικό, καθώς και ένα ρυμουλκό με αυξημένη πυροσβεστική δυνατότητα.

Έως τώρα, από την όλη επιχείρηση έχουν διασωθεί διακόσια εβδομήντα οκτώ (278) άτομα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ένα άτομο το οποίο δεν υπήρχε στην επίσημη λίστα επιβατών, ενώ άλλα 11 φέρονται ως αγνοούμενα, μεταξύ των οποίων και τρεις Έλληνες υπήκοοι.

Νωρίτερα σήμερα, άνδρες της ΕΜΑΚ με ελικόπτερο σούπερ πούμα, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν δύο αλλοδαπούς οδηγούς - έναν Βούλγαρο και έναν Αφγανό- που ήταν εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό του πλοίου. Οι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας και από εκεί στο Νοσοκομείο του νησιού, ο 65χρονος Βούλγαρος διασωληνώθηκε και ο 25χρονος Αφγανός είναι καλά στην υγεία του.

Παράλληλα, στους τρεις άνδρες της ΕΜΑΚ που επιχείρησαν στο σημείο παρεχεται οξυγόνο, αφού εισέπνευσαν πολύ καπνό.