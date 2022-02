Life

“Ράδιο Αρβύλα”: Σταθερή πρωτιά στην τηλεθέαση

Πρωτιά και την περασμένη εβδομάδα για την αγαπημένη παρέα της τηλεόρασης. Η μέρα που ξεχώρισε.

Σταθερά ραντεβού με τη σάτιρα των «Ράδιο Αρβύλα» έδωσε και αυτή την εβδομάδα το τηλεοπτικό κοινό.

Ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, διατηρώντας την εντυπωσιακή δυναμική τους στη μάχη της τηλεθέασης, κατέγραψαν πρωτιά στη ζώνη προβολής τους στο κοινό 18-54, με μέσο όρο 21,6%.

Οι «Ράδιο Αρβύλα» υπερίσχυσαν του ανταγωνισμού με 8,4 μονάδες διαφορά, έχοντας μαζί τους καθημερινά κατά μέσο όρο περίπου 1.670.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.

Από 14 έως και 17 Φεβρουαρίου, η εκπομπή ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης σε όλα τα ηλικιακά κοινά σε γυναίκες και άνδρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υψηλότερη επίδοση της εκπομπής ήταν την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου, με μερίδιο 24,6% στο δυναμικό κοινό 18-54.

