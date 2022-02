Κοινωνία

Ρουβίκωνας – Υπουργείο Εργασίας: Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι προσαγωγές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας. Το Σάββατο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Σε συλλήψεις δώδεκα ατόμων που εισέβαλαν το μεσημέρι στο κτίριο που στεγάζεται το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο κέντρο της Αθήνας, προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την Αστυνομία, τρεις εξ αυτών παρέμειναν στο ισόγειο, ενώ οι υπόλοιποι ανέβηκαν έως τον πέμπτο όροφο, σκορπίζοντας φυλλάδια.

Αστυνομικοί της διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής που έσπευσαν στο σημείο, προσήγαγαν το σύνολο των ατόμων, 9 άνδρες και 3 γυναίκες στην υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, όπου και συνελήφθησαν.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας και σε 11 εξ αυτών, για άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση.

Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν αύριο, στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη - Κακοποίηση 11χρονης: Προφυλακίστηκε ο 58χρονος θείος της

Ίλιον - Γιαγιά που έκλεψε τρόφιμα: “Σκότωσα την αξιοπρέπειά μου, για ένα τραπέζι στα παιδιά μου” (βίντεο)

Κάρπαθος: Παρέμβαση εισαγγελέα για την αυτοκτονία του πατέρα και το “ροζ βίντεο” του γιου του