Μητσοτάκης: Η πλέον επιτυχής ψηφιοποιήση του Κράτους στην Ελλάδα

Ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση με θέμα «Stemming the Illiberal Tide: The Global Challenge of Eroding Democracy» στο Μόναχο.

«Πριν από 11 χρόνια η Ελλάδα αντιμετώπισε μεγάλη οικονομική κρίση, μεγάλη λιτότητα και κοινωνική δυσαρέσκεια. Μετά το 2015 είχαμε μία κυβέρνηση συνασπισμού ανάμεσα σε ένα κόμμα της Αριστεράς και ένα κόμμα της Δεξιάς, πολύ μέτρια, εάν μου επιτρέπεται να πω, η οποία προσπάθησε να ελέγξει τα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και να επηρεάσει την δικαιοσύνη, ωστόσο οι θεσμοί της Δημοκρατίας άντεξαν», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτηθείς για το λαϊκισμό και το παράδειγμα της Ελλάδος κατά την προηγούμενη 10ετία, σε συζήτηση με θέμα «Stemming the Illiberal Tide: The Global Challenge of Eroding Democracy» στο πλαίσιο της Διάσκεψης Ασφάλειας στο Μόναχο.

Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε πως κόμματα, που ρέπουν προς το λαϊκισμό μπορούν να γίνουν πολύ επικίνδυνα, όταν κερδίσουν και δεύτερη συνεχόμενη εκλογή, κάτι, που, όπως είπε χαρακτηριστικά, αποτρέψαμε το 2019.

«Πιστεύω ότι υπήρξαν τότε προσπάθειες της προηγούμενης κυβέρνησης να ελέγξει ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, να επηρεάσει τη Δικαιοσύνη, αλλά οι θεσμοί μας άντεξαν. Το συνταγματικό μας δικαστήριο άντεξε. Όταν η προηγούμενη κυβέρνηση επιχείρησε να περάσει αντισυνταγματική νομοθεσία όσον αφορά τον έλεγχο των ΜΜΕ, την απέρριψαν. Είχαμε λοιπόν μία θεσμική λειτουργία που ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να εμποδίσει μια λαϊκιστική κυβέρνηση από το να αλώσει τους θεσμούς και να κερδίσει ξανά.

Η άποψή μου είναι ότι αυτές οι κυβερνήσεις γίνονται πολύ επικίνδυνες και μπορούν να γίνουν επικίνδυνες και για τη δημοκρατία αν επικρατήσουν για δεύτερη φορά σε εκλογές. Καταφέραμε να το αποτρέψουμε αυτό.

Εν τέλει όμως, αυτό που προέχει είναι να μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα. Πιστεύω ότι από την μέρα της εκλογής μας, ακούμε συνεχώς τις ανησυχίες των πολιτών. Το χειρότερο που μπορεί να κάνει ένας πολιτικός που πολεμά τους λαϊκιστές, είναι να πιστεύει ότι οι λόγοι για τους οποίους εκλέγονται οι λαϊκιστές είναι όλοι λάθος.

Δεν ισχύει αυτό. Υπήρχε αδικία, υπήρχε ανισότητα, υπήρχε διαφθορά στην Ελλάδα. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά τα παράπονα είναι εύλογα και πρέπει επίσης να κάνουμε την αυτοκριτική μας, ότι ο πολιτικός κόσμος δεν κατανοεί πάντα σωστά αυτά τα προβλήματα και υπάρχει ανάγκη να αλλάζουμε πορεία.

Και εν τέλει, το θέμα είναι να μπορούμε να παράγουμε αποτελέσματα. Η κυβέρνηση διατηρεί υψηλή δημοφιλία, γιατί ουσιαστικά κάναμε αυτό που υποσχεθήκαμε. Το οποίο μπορεί να φαίνεται περίεργο, γιατί η εμπειρία που υπήρχε στην Ελλάδα ήταν ότι κάποιος εκλέγεται και στη συνέχεια κάνει ακριβώς το αντίθετο απ’ αυτό που είχε υποσχεθεί. Συνεπώς, όταν κάνεις αυτό που υποσχέθηκες ότι θα κάνεις, οι πολίτες -πιστεύω- εκπλήσσονται ευχάριστα.

Άρα, το ζήτημα τελικά είναι η ανθεκτικότητα των θεσμών, είναι η ωριμότητα της δημοκρατίας. Λίγοι όμως θα στοιχημάτιζαν, ακόμα και πριν από πέντε χρόνια, ότι η Ελλάδα θα είχε γυρίσει σελίδα. Έχει γυρίσει σελίδα πλέον. Γύρισε σελίδα για τα καλά.

Και πιστεύω ότι τώρα είμαστε μια πιο ανθεκτική δημοκρατία, ακριβώς επειδή περάσαμε αυτή την πολύ ταραχώδη, την πολύ δύσκολη, την πολύ επίπονη περίοδο. Δεν καταφέραμε απλώς να επιβιώσουμε, αλλά πιστεύω ότι είμαστε πιο δυνατοί πλέον. Είμαστε πιο ισχυροί οικονομικά, αλλά είμαστε επίσης πιο ισχυροί από πλευράς θεσμών και δημοκρατίας», είπε ο πρωθυπουργός.

«Η τεχνολογία μπορεί να έχει πολύτιμο ρόλο κατά την απλοποίηση της σχέσης κράτους - πολίτη - επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα η πλέον επιτυχής μεταρρύθμιση ήταν η ψηφιοποίηση του Κράτους και η δυνατότητα να μην παρεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας, ο οποίος συχνά μπορεί να καταστεί πηγή διαφθοράς. Και αυτό έχει τονώσει την εμπιστοσύνη προς το Κράτος, γιατί σεβόμαστε τον χρόνο των πολιτών δεν τους υποβάλλουμε σε αχρείαστες γραφειοκρατικές διαδικασίες, πρόκειται για μία τελείως διαφορετική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός κατά την παρέμβαση του σε συζήτηση με θέμα «Stemming the Illiberal Tide: The Global Challenge of Eroding Democracy» στο πλαίσιο της Διάσκεψης Ασφάλειας στο Μόναχο.

Και κατέληξε: «Πρόκειται για έναν τελείως διαφορετικό τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι, σε αυτή τη συζήτηση για την τεχνολογία και τη δημοκρατία, υπάρχει και μια άλλη πλευρά, μια πολύ θετική ιστορία. Μπορώ να σας πω ότι αυτές οι λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν πολύ γρήγορα, σχετικά φθηνά, και τα οφέλη όσον αφορά τον χρόνο που εξοικονομούν οι πολίτες, αλλά και σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, είναι τεράστια».

Νάσος Ηλιόπουλος: Επικίνδυνος για τη χώρα και τη Δημοκρατία

Σε σχόλιό του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος αναφέρει: «Θέλει πολύ θράσος την ημέρα που σε καταγγέλλει ευρωβουλευτής του κόμματός σου ότι η κυβέρνησή σου καταπατά το κράτος δικαίου, να εμφανίζεσαι σε διεθνές φόρουμ να συκοφαντείς με αισχρά ψεύδη τους πολιτικούς σου αντιπάλους και να επιχειρείς πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας για να αμυνθείς. Αυτός ήταν και αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης. Όσο θα αποκαλύπτεται -ακόμη και από στελέχη του- το σάπιο καθεστώς που στήνει τόσο πιο επικίνδυνος γίνεται. Για την χώρα, τα συμφέροντά της και την Δημοκρατία».

