Μασσαλία – Τσιτσιπάς: Ήττα σοκ και πρόωρος αποκλεισμός

Μακριά από τον καλό του εαυτό ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε για πρώτη φορά μετά από 4 και πλέον χρόνια από αθλητή που δεν είναι στο top-100 της παγκόσμιας κατάταξης.

Πολύ νωρίς και πολύ... άδοξα ολοκληρώθηκε η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο (250άρι) τουρνουά της Μασσαλίας, καθώς το βράδυ της Παρασκευής (18/02) ηττήθηκε με 2-0 σετ (6-4, 6-4) απ’ τον Ρώσο, Ρομάν Σαφιούλιν, Νο163 της παγκόσμιας κατάταξης και δεν κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά.

Ο Έλληνας πρωταθλητής -Νο4 στην παγκόσμια κατάταξη και Νο1 στο ταμπλό του τουρνουά- δεν είχε καθόλου καθαρό μυαλό, απέναντι στον 24χρονο χρόνο, τενίστα πολύ χαμηλότερου επιπέδου στην παρούσα φάση- ο οποίος ξεκίνησε από τα προκριματικά τουρνουά και κατέγραψε την 5η σερί νίκη του στη Μασσαλία και σίγουρα τη μεγαλύτερη στην έως τώρα πορείας του στο άθλημα.

Αυτή είναι η πρώτη ήττα του Τσιτσιπά από τενίστα που βρίσκεται κάτω από το Νο100 της παγκόσμιας κατάταξης, μετά το Σεπτέμβριο του 2018. Τότε τον είχε νικήσει ο Ρικάρντας Μπεράνκις (Νο103) στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Μετς της Γαλλίας.

«Είναι η μεγαλύτερη νίκη της καριέρας μου. Ήδη έφτασα για πρώτη φορά στη ζωή μου στα προημιτελικά και είναι η πρώτη φορά που νικάω αθλητή του top-10» τόνισε περιχαρής ο Σαφιούλιν αμέσως μετά τη μεγάλη νίκη του επί του Τσιτσιπά.

Ο Ρώσος θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού που συνθέτουν ο Καναδός, Φέλιξ Ογκέρ-Αλιασίμ, Νο9 στην παγκόσμια κατάταξη και ο Λευκορώσος Ίλια Ιβάσκα, Νο49.

