Serie A – Γιουβέντους: Νέα γκέλα κι αντίο… σκουντέτο

Η «Μεγάλη Κυρία» νιώθει “καυτή την ανάσα” της Αταλάντα, ανησυχώντας και για την τέταρτη θέση που οδηγεί στο champions league.

Η Τορίνο υποχρέωσε τη Γιουβέντους στη δεύτερη σερί ισοπαλία της με 1-1 (μετά το «Χ» της περασμένης εβδομάδας στο Μπέργκαμο με την Αταλάντα) στο μεγάλο ντέρμπι της πόλης, για την 26η αγωνιστική της Serie A και «ψαλίδισε» και τις τελευταίες ελπίδες της «βέκια σινιόρα», μήπως κατάφερνε να ξαναμπεί σε θέση διεκδίκησης του εφετινού «σκουντέτο».

Η νέα απώλεια βαθμών, ωστόσο, της ομάδας του Μαξ Αλέγκρι, θέτει πλέον σε... κίνδυνο ακόμη και την 4η θέση που οδηγεί στο Champions League της επόμενης περιόδου, καθώς η Αταλάντα απέχει μόλις τρεις βαθμούς, έχοντας όμως δύο παιχνίδια λιγότερα.

Η ελλιπέστατη στην άμυνα «Γιούβε» (εκτός οι τραυματίες Κιελίνι-Μπονούτσι, έπαιξε αριστερός στόπερ ο... αριστερός μπακ Άλεξ Σάντρο) πήρε προβάδισμα νωρίς με τον Ντε Λιχτ, όμως ο Μπελότι στο 62', χάρισε έναν πολύτιμο βαθμό στην «γκρανάτα».

