Ουκρανία: Δεκάδες χιλιάδες άμαχοι καταφεύγουν στη Ρωσία

Οι φιλορώσοι αυτονομιστές ανακοίνωσαν χθες ότι απομακρύνουν τους αμάχους από τις εμπόλεμες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας.

Περίπου 25.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ με ίδια μέσα, ενώ περίπου 10.000 θα φύγουν με οργανωμένες αυτοκινητοπομπές, δήλωσε ο Γεβγκένι Κατσαβάλοφ, υπουργός Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων των αρχών των φιλορώσων αυτονομιστών, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Περίπου 25.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα (σ.σ. με τη Ρωσία) με τα δικά τους αυτοκίνητα», είπε ο αξιωματούχος, ενώ «σχηματίζεται οχηματοπομπή για την εκκένωση περίπου 10.000 ανθρώπων» με λεωφορεία.

Οι φιλορώσοι αυτονομιστές ανακοίνωσαν χθες ότι απομακρύνουν τους αμάχους από τις εμπόλεμες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας. Η Δύση βλέπει στην απρόσμενη εξέλιξη το πρόσχημα που ερίζει ότι αναζητεί η Ρωσία για να εισβάλει στη γειτονική χώρα.

