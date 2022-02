Κόσμος

Βραζιλία: Εκατόμβη νεκρών από πλημμύρες και κατολισθήσεις

Μεταξύ των θυμάτων και δεκάδες παιδιά. Οι χειρότερες βροχές των τελευταίων 90 ετών στον τουριστικό προορισμό της Πετρόπολις.

Ο απολογισμός των θυμάτων των κατολισθήσεων και των πλημμυρών στην Πετρόπολις, δημοφιλή τουριστικό προορισμό 300.000 κατοίκων σε ορεινή περιοχή 60 χιλιόμετρα βόρεια από το Ρίο ντε Ζανέιρο, έχει φθάσει τους 136 νεκρούς, μετέδωσε το βραζιλιάνικο τηλεοπτικό δίκτυο Globo, επικαλούμενο τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Τα 22 από τα θύματα ήταν παιδιά, τόνισε το δίκτυο. Ως χθες, τα σωστικά συνεργεία είχαν ανασύρει 24 επιζήσαντες από τα συντρίμμια.

Η αστυνομία ανέφερε ότι έχει λάβει πληροφορίες για 128 αγνοούμενους, αλλά δεν διευκρίνισε αν στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται τα πτώματα των θυμάτων που δεν έχουν αναγνωριστεί ή άνθρωποι που έχουν στο μεταξύ βρεθεί.

Από τα περίπου 80 οικήματα που υπέστησαν ζημιές εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, τουλάχιστον 54 καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Στην Πετρόπολις σημειώθηκε μέσα σε μερικές ώρες την Τρίτη βροχόπτωση περίπου ίση σε όγκο με αυτή που κατά μέσον όρο καταγράφεται όλο τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία MetSul.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Κλαούντιου Κάστρου, ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου επιτόπου την Τετάρτη ότι επρόκειτο για «τις χειρότερες βροχές από το 1932».

Η Βραζιλία έχει δοκιμαστεί αυτή την περίοδο των βροχών από εξαιρετικά φονικά καιρικά φαινόμενα – στις πολιτείες Μπαΐα (βορειοανατολικά), Μίνας Ζεράις και Σαν Πάουλου (νοτιοανατολικά) – που ειδικοί συνδέουν με τις κλιματικές αλλαγές και την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Με την κλιματική αλλαγή, ο κίνδυνος ακραίων φαινομένων αυξάνεται, τονίζουν επιστήμονες. Οι βροχές, που συνδυάζονται στη Βραζιλία με τη συχνά ταχύτατη και χωρίς τον απαιτούμενο σχεδιασμό αστικοποίηση, ευνοούν τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Τον Ιανουάριο του 2011, πάνω από 900 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στις ορεινές περιοχές της πολιτείας Ρίο ντε Ζανέιρο εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων σε αχανή έκταση που περιλάμβανε την Πετρόπολις και τις γειτονικές πόλεις Νόβα Φριμπούργκο, Ιταϊπάβα και Τερεσόπολις.

Ο απολογισμός των θυμάτων της καταστροφής της Τρίτης είναι πλέον σχεδόν ο διπλάσιος αυτού του 2011 στην Πετρόπολις, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους 73 άνθρωποι.

