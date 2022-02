Κόσμος

Κορονοϊός: Οι χώρες που επιστρέφουν την κανονικότητα

Η μια μετά την άλλη οι χώρες αίρουν τα περιοριστικά μέτρα. Ανοίγουν μπαρ, ντίσκο, ποιοι πετάνε τις μάσκες.

Προς μια επιστροφή στην κανονικότητα οδεύει το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, σε χώρες όπου η κατάσταση όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού φαίνεται να σταθεροποιείται ή να βελτιώνεται.

Η πανδημία έχει επισήμως στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 5,8 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο από το τέλος Δεκεμβρίου του 2019, σύμφωνα με έναν απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το AFP την Τετάρτη.

Σε απόλυτους αριθμούς οι ΗΠΑ έχουν καταγράψει τους περισσότερους νεκρούς , ακολουθούν η Βραζιλία, η Ινδία και η Ρωσία.

Σε σχέση ωστόσο με τον πληθυσμό, το βαρύτερο τίμημα έχουν πληρώσει το Περού, η Βουλγαρία, η Βοσνία, η Ουγγαρία και η Βόρεια Μακεδονία.

Η Δανία έγινε η πρώτη χώρα μέλος της ΕΕ που ήρε όλους τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί για την πανδημία, στηριζόμενη στην μεγάλη εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού της και στην μικρότερη σοβαρότητα της παραλλαγής Όμικρον.

Τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης ξανάνοιξαν, ενώ ήρθησαν και οι περιορισμοί στον αριθμό των πελατών. Ελάχιστα περιοριστικά μέτρα παραμένουν σε ισχύ για την είσοδο στη χώρα, μόνον για τους μη εμβολιασμένους επισκέπτες που φτάνουν στη Δανία από χώρα εκτός της ζώνης Σένγκεν.

ΗΠΑ: Στις ΗΠΑ, ο κορυφαίος ειδικός σε μολυσματικές ασθένειες, ο Δρ Άντονι Φάουτσι, ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες ότι ήρθε η ώρα η χώρα να επιστρέψει στην κανονικότητα, παρά τους κινδύνους που εξακολουθούν να υπάρχουν από την COVID-19.

Ο κορυφαίος ιατρικός σύμβουλος του προέδρου Τζο Μπάιντεν και μέλος της Ομάδας Κρούσης κατά του κορωνοϊού, που συγκρότησε ο Λευκός Οίκος, αναφέρθηκε στις δύσκολες επιλογές στις προσπάθειες των αρχών να εξισορροπήσουν την ανάγκη προστασίας των πολιτών τους από λοιμώξεις με την αυξανόμενη κόπωση από μια πανδημία που έχει μπει στον τρίτο χρόνο της.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων που οφείλεται στην Ομικρον έχει αρχίσει να μειώνεται και ήδη πολλές αμερικανικές πολιτείες, όπως το Νιου Τζέρσεϊ, η Νέα Υόρκη, η Καλιφόρνια, το Κονέτικατ, το Ντέλαγουερ και το Όρεγκον αίρουν το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας για σχολεία ή άλλους δημόσιους χώρους τις επόμενες εβδομάδες. Παρ’ όλα αυτά, περίπου 2.200 Αμερικανοί πεθαίνουν καθημερινώς από covid-19, οι περισσότεροι από αυτούς ανεμβολίαστοι.

ΚΑΝΑΔΑΣ: Ο Καναδάς ανακοίνωσε την άρση των υγειονομικών περιορισμών στα σύνορά του και κυρίως την υποχρεωτική διενέργεια PCR τεστ για την είσοδο στη χώρα την ώρα που το Κεμπέκ θα καταργήσει σταδιακά το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Η χώρα ήρε επίσης τη σύσταση για αποφυγή των ταξιδιών στο εξωτερικό, με τη χώρα να είναι αντιμέτωπη εδώ και πάνω από δύο εβδομάδες με ένα κύμα αμφισβήτησης των υγειονομικών μέτρων. Από τις 28 Φεβρουαρίου οι εμβολιασμένοι επιβάτες δεν θα υποχρεούνται να παρουσιάζουν αρνητικό PCR για να εισέλθουν στη χώρα.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Από την Παρασκευή ξεκίνησε και πάλι η νυχτερινή ζωή στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη, ενώ οι αρχές ήραν σχεδόν όλα τα περιοριστικά μέτρα στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας εν μέσω μιας σταθερής μείωσης του αριθμού νοσηλευομένων με covid-19. Ο αριθμός των νέων εισαγωγών με covid μειώθηκαν κατά το ήμισυ σε περίπου 2.600 έχοντας κορυφωθεί σε περίπου 5.400 πριν από πάνω από τρεις εβδομάδες.

Η χαλάρωση των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης πραγματοποιείται ενόψει του εκ νέου ανοίγματος των διεθνών συνόρων της χώρας την Δευτέρα έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια.

Η Νέα Νότια Ουαλία και η Βικτόρια, όπου ζουν περισσότεροι από τους μισούς από τα 25 εκατομμύρια κατοίκους, έχουν πληγεί περισσότερο από την παραλλαγή Ομικρον και είχαν επαναφέρει πολλά αυστηρά περιοριστικά μέτρα τον περασμένο μήνα.

Πλέον οι κλειστοί χώροι στο Σίδνεϊ και σε άλλες πόλεις της Νέας Νότιας Ουαλίας θα επιτρέπουν την είσοδο σε όσους πελάτες θέλουν και θα απαιτείται η επίδειξη εμβολιαστικού πάσου μόνο σε χώρους υψηλού κινδύνου. Οι μάσκες θα είναι υποχρεωτικές μόνο στα δημόσια μέσα μεταφοράς και στους εσωτερικούς χώρους των νοσοκομείων και των αεροδρομίων αρχής γενομένης από τις 25 Φεβρουαρίου.

Η υποχρεωτική καραντίνα σε ξενοδοχείο για τους ανεμβολίσατους ταξιδιώτες από το εξωτερικό θα περιοριστεί στις επτά ημέρες από δύο εβδομάδες που είναι και στις δύο πολιτείες.

IΣΡΑΗΛ: Το Ισραήλ κατήργησε την Πέμπτη “το πράσινο πάσο” για την είσοδο σε κάποιους δημόσιους χώρους, χαλαρώνοντας κι άλλο τους περιορισμούς που είχε επιβάλει καθώς παρατηρείται μείωση του αριθμού των νέων κρουσμάτων της covid-19.

Ήδη οι κανόνες για το πράσινο πάσο είχαν χαλαρώσει στις 4 Φεβρουαρίου. Από τότε το υγειονομικό αυτό πάσο ήταν απαραίτητο μόνο για την είσοδο σε νυχτερινά κέντρα και κέντρα εκδηλώσεων.

Στη διάρκεια του προηγούμενου κύματος της covid-19 το Ισραήλ υιοθέτησε την πολιτική “Ζούμε με την covid”. Με αυτό τον τρόπο η οικονομία της χώρας συνέχισε να λειτουργεί και τα σχολεία παρέμειναν ανοικτά. Ωστόσο παρατηρήθηκαν κάποια προβλήματα σε διάφορους τομείς της οικονομίας λόγω του μεγάλου αριθμού των εργαζομένων, των μαθητών και των καθηγητών που απουσίαζαν λόγω κορονοϊού ή αναγκάζονταν να μπουν σε καραντίνα λόγω επαφής με κρούσμα.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Με τον αριθμό των κρουσμάτων που οφείλονται στην Ομικρον να υποχωρεί, η Πορτογαλία ανακοίνωσε ότι πρόκειται να άρει τους εναπομείναντες περιορισμούς, μεταξύ των οποίων και την υποχρεωτική επίδειξη ψηφιακού εμβολιαστικού πάσου για την παραμονή σε ξενοδοχείο.

Οι πολίτες θα συνεχίσουν να φορούν μάσκα σε κλειστούς χώρους όπως τα μέσα δημόσιας μεταφοράς ή τα σούπερ μάρκετ, αλλά δεν θα συστήνεται πλέον η τηλεργασία, ενώ όσοι θα έρχονται σε επαφή με κρούσμα δεν θα χρειάζεται να απομονώνονται.

Για την είσοδο σε εστιατόρια, ξενοδοχεία ή πολιτιστικούς χώρους δεν θα απαιτείται πλέον η επίδειξη ψηφιακού εμβολιαστικού πιστοποιητικού, πιστοποιητικού νόσησης ή αρνητικού τεστ. Αυτό θα συνεχίσει να απαιτείται μόνο για την είσοδο στη χώρα από αέρος, θαλάσσης ή ξηράς.

Επίσης δεν θα απαιτείται αρνητικό τεστ για να παρακολουθήσει κάποιος μεγάλες εκδηλώσεις ή αθλητικές διοργανώσεις και για να επισκεφθεί μπαρ και κλαμπ.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Προς άρση όλων των περιορισμών οδεύει η χώρα από τις 25 Φεβρουαρίου, καθώς τα κρούσματα και οι νοσηλείες έχουν μειωθεί κατά πολύ.

Μπαρ, εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα θα επιστρέψουν στο ωράριο λειτουργίας πριν από την πανδημία ενώ οι μάσκες δεν θα είναι πλέον υποχρεωτικές στα περισσότερα μέρη.

Ωστόσο, οι επισκέπτες θα πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικά εμβολιασμού, πρόσφατης νόσησης ή αρνητικό τεστ κορωνοϊού.

ΓΑΛΛΙΑ: Η κυβέρνηση καταργεί την υποχρεωτική χρήση μάσκας στους κλειστούς δημόσιους χώρους, στους οποίους για να μπει κανείς απαιτείται εμβολιαστικό πάσο.

Θα επιτρέπεται και πάλι η είσοδος σε ντισκοτέκ και μπαρ και συναυλιακούς χώρους.

Οι μάσκες θα παραμείνουν υποχρεωτικές για τα δημόσια μέσα μεταφοράς και για τους κλειστούς χώρους όπου δεν απαιτείται το εμβολιαστικό πάσο.

Ο νέος κανονισμός, που τίθεται σε ισχύ από τις 28 Φεβρουαρίου, συμβαδίζει με μια σύσταση του συμβουλίου υγείας και ακολουθεί την μείωση του ρυθμού μόλυνσης που έχει καταγραφεί στη χώρα.

Και πιθανόν από τα μέσα του επόμενου μήνα να προχωρήσει παραπέρα, χαλαρώνοντας την υποχρεωτικότητα αναφορικά με τις μάσκες και την επίδειξη πιστοποιητικών εμβολιασμού, καθώς μειώνονται τα κρούσματα.

ΙΣΠΑΝΙΑ: Η χώρα ήρε το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους στις 10 Φεβρουαρίου καθώς οι μολύνσεις από τον κορωνοϊό συνεχίζουν να υποχωρούν από τα επίπεδα ρεκόρ που είχαν καταγράψει.

Οι μάσκες παραμένουν υποχρεωτικές στις μεγάλες συναθροίσεις σε ανοικτούς χώρους, όπως στις συναυλίες, στους κλειστούς χώρους και στις δημόσιες συγκοινωνίες, όμως σχεδόν όλες οι περιφέρειες ήραν το μέτρο της επίδειξης πιστοποιητικού Covid για την είσοδο στα μπαρ και τα νυχτερινά κέντρα.

Η κυβέρνηση πρόκειται να άρει από τις 4 Μαρτίου τους περιορισμούς που ίσχυαν για τις αθλητικές διοργανώσεις και τα γήπεδα θα μπορούν να δέχονται φιλάθλους στο 100% της χωρητικότητάς τους, δηλαδή ό,τι ίσχυε πριν από την πανδημία.

ΙΤΑΛΙΑ: Η υποχρεωτική χρήση της μάσκας στους ανοικτούς χώρους έχει καταργηθεί από την περασμένη εβδομάδα. Οι πολίτες θα πρέπει να τη φορούν μόνο σε περίπτωση πολυκοσμίας.

Η χρήση της μάσκας σε κλειστούς χώρους παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 31 Μαρτίου.

Επίσης έχουν ανοίξει και πάλι οι ντισκοτέκ και τα κλαμπ και η πρόσβαση επιτρέπεται μόνον σε όσους πολίτες έχουν λάβει τουλάχιστον δυο δόσεις εμβολίου ή έχουν νοσήσει.

ΑΥΣΤΡΙΑ: Αίρονται από τις 5 Μαρτίου οι περισσότεροι περιορισμοί για την πανδημία. Η χρήση προστατευτικής μάσκας θα είναι υποχρεωτική πλέον μόνο στους χώρους εργασίας, στα σούπερ μάρκετ, στα ιατρεία, στα νοσοκομεία και στους οίκους ευγηρίας, ενώ τα καταστήματα εστίασης θα λειτουργούν για όλους και χωρίς περιορισμό ωραρίου.

ΕΛΒΕΤΙΑ: Η Ελβετία ήρε από την Πέμπτη σχεδόν όλους τους περιορισμούς της πανδημίας. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι μόνο η υποχρέωση για χρήση μάσκας στις δημόσιες συγκοινωνίες και τις υγειονομικές υποδομές θα παραμείνει σε ισχύ, αλλά και η υποχρεωτική καραντίνα πέντε ημερών για όσους βρέθηκαν θετικοί σε κορονοϊό επίσης θα παραμείνει σε ισχύ έως τα τέλη Μαρτίου.

Ωστόσο τα καταστήματα, τα εστιατόρια και οι πολιτιστικοί χώροι θα είναι ελεύθερα προσβάσιμοι.

Πάνω από το 90% του πληθυσμού των 8,6 εκατ. κατοίκων της Ελβετίας έχουν εξασφαλίσει προστασία απέναντι στον ιό, είτε επειδή έχουν αναρρώσει από την COVID-19 είτε επειδή έχουν εμβολιαστεί.

Παρά το γεγονός ότι καθημερινά καταγράφονται δεκάδες χιλιάδες νέα κρούσματα, το υγειονομικό σύστημα έχει αντέξει και το ποσοστό κάλυψης στις μονάδες εντατικής θεραπείας έχει μειωθεί.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων θα γίνει σταδιακά έως τις 20 Μαρτίου, που ορίζεται πλέον ως «Ημέρα Ελευθερίας». Στο πρώτο στάδιο, από τις 4 Μαρτίου, θα επιτρέπονται και πάλι οι ιδιωτικές συναθροίσεις χωρίς περιορισμό στον αριθμό συμμετεχόντων.

Αν ωστόσο συμμετέχουν άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί, τότε έως τις 19 Μαρτίου θα εξακολουθεί να ισχύει ο κανόνας για συνάντηση με έως και δύο άτομα από διαφορετικό νοικοκυριό, με την εξαίρεση των παιδιών κάτω των 14 ετών.

Στην ίδια φάση καταργούνται και οι περιορισμοί για την πρόσβαση στο λιανικό εμπόριο, όπου σήμερα έχουν πρόσβαση μόνον εμβολιασμένοι και ιαθέντες. Θα παραμείνει πάντως υποχρεωτική η χρήση μάσκας, με σύσταση για FFP-2.

Από τις 4 Μαρτίου εμβολιασμένοι και ιαθέντες και όσοι προσκομίζουν αρνητικό διαγνωστικό τεστ της ίδιας ημέρας θα μπορούν να επισκέπτονται τα καταστήματα εστίασης, ενώ στα κλαμπ θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε εμβολιασμένους με τις τρεις δόσεις ή ιαθέντες που προσκομίζουν αρνητικό τεστ.

Από τις 20 Μαρτίου θα καταργηθούν όλα τα εκτεταμένα μέτρα προστασίας, όπως και η υποχρέωση τηλεργασίας, αλλά θα παραμείνουν σε ισχύ η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους και στα μέσα μεταφοράς καθώς και οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης.

ΒΕΛΓΙΟ: Η χώρα ήρε από χθες το όριο που είχε επιβληθεί στο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Αυτό σημαίνει ότι η εστίαση, περιλαμβανομένων των μπαρ και των εστιατορίων, δεν θα έχουν πλέον περιορισμούς στο ωράριο λειτουργίας τους.

Επιπλέον, ανοίγουν και πάλι τα κλαμπ και θα επιτρέπονται όλες οι εκδηλώσεις είτε είναι σε ανοιχτούς είτε σε κλειστούς χώρους.

Η τηλεργασία δεν είναι πλέον υποχρεωτική, ενώ σε ό,τι αφορά στους επισκέπτες στο Βέλγιο, όσοι προέρχονται από χώρες της ΕΕ και της Σένγκεν ή από άλλες χώρες, αλλά έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ, θα μπορούν να εισέλθουν στη χώρα χωρίς επιπλέον όρους, απλά θα πρέπει να συμπληρώνουν μια φόρμα άφιξης.

