“Euroferry Olympia”: Κορυφώνεται η αγωνία για τους αγνοούμενους – Συνεχίζονται οι έρευνες

Συνεχίζεται το έργο της πυρόσβεσης στο πλοίο Euroferry Olympia. Τρεις Έλληνες στους αγνοούμενους.

Συνεχίζεται το έργο της πυρόσβεσης στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Euroferry Olympia στο οποίο χθες εκδηλώθηκε πυρκαγιά, πιθανόν στο τρίτο κατάστρωμα, ενώ έπλεε κοντά στην Ερεικούσα κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του από την Ηγουμενίτσα προς το Μπρίντεζι.

Εστίες φωτιάς εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη στο πλοίο. Η αγωνία κορυφώνεται για τους 12 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων είναι τρεις Έλληνες.

Ο επίσημος αριθμός των αγνοουμένων αυξήθηκε χθες από 11 σε 12, καθώς ένας από τους δύο ανθρώπους που απεγκλωβίστηκαν από το γκαράζ του πλοίου από άνδρες της ΕΜΑΚ δεν συγκαταλεγόταν στην επίσημη λίστα των επιβατών. Πρόκειται για αφγανό πρόσφυγα.

Οι έρευνες της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό και τη διάσωση των αγνοουμένων θα συνεχιστούν σήμερα. Χθες έγινε πλήρης καταμέτρηση και ταυτοποίηση των επιβαινόντων του εν λόγω πλοίου από στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Διαπιστώθηκε ότι διασώθηκαν 278 άνθρωποι, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ένα άτομο που δεν υπήρχε στην επίσημη λίστα επιβατών.

Ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης σε δηλώσεις μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», μίλησε για την τιτάνια προσπάθεια που καταβάλλουν οι Αρχές για να σβήσουν τη φωτιά στο «Euroferry Olympia», αλλά και να εντοπίσουν τους αγνοούμενους.

Όπως είπε ο κ. Πλακιωτάκης, «διασώσαμε μέχρι στιγμής 280 επιβάτες και μέλη του πληρώματος, αλλά υπάρχουν ακόμη 12 αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων και 3 Έλληνες».

Συμπλήρωσε ότι «υπάρχουν ακόμη εστίες φωτιάς στο πλοίο κι αυτό εμποδίζει τα σωστικά συνεργεία να ανέβουν πάνω σε αυτό, καθώς οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό του φτάνουν του 500 ή ακόμη και τους 600 βαθμούς Κελσίου».

