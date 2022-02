Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη

Σεισμός με το... καλημέρα στο νησί. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 09:2, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 35 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σητείας.

