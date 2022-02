Οικονομία

Σκυλακάκης για ακρίβεια: Οι παρεμβάσεις εξαρτώνται από τον δημοσιονομικό χώρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τις επιπτώσεις από την κρίση στην Ουκρανία, το «Δώρο Πάσχα» και τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης για αγρότες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», αναφερόμενος στην έκρυθμή κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία, τόνισε ότι οποιαδήποτε κλιμάκωση θα έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις τόσο γεωπολιτικές όσο και στην Οικονομία και κυρίως στο θέμα των τιμών της Ενέργειας.

Ο κ. Σκυλακακής τόνισε με έμφαση ότι σε ότι αφορά την ακρίβεια, όσο περισσότερο ανεβαίνουν οι τιμές τόσο λιγότερα είναι τα δημοσιονομικά περιθώρια παρέμβασης της Κυβέρνησης. Όπως είπε χαρακτηριστικά κάθε 10 ευρώ αύξησης στις τιμές του φυσικού αεριού ισοδυναμεί με 600 εκ. ευρώ χαμένα από το ΑΕΠ.

Υπογράμμισε όμως, ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες, η καλή πορεία της ελληνικής Οικονομίας θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

Ερωτηθείς για το Δώρο Πάσχα που αναμένεται να δοθεί πρωτίστως σε ευάλωτα νοικοκυριά, είπε ότι τα πάντα θα κριθούν από την πορεία των δημοσιονομικών μας, αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις, κυρίως στην Ουκρανία που επηρεάζει άμεσα τις τιμές στην ενέργεια.

Όπως είπε ο κ. Σκυλακάκης επανερχόμενος στο θέμα της ακρίβειας, ο ίδιας ο πρωθυπουργός έχει πει ότι οι όποιες παρεμβάσεις θα ξεκινήσουν από τα ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα μέρος των αυξήσεων στην ενέργεια καλύπτονται από το κράτος, όμως ο λογαριασμός θα μεταφερθεί στους φορολογούμενους του μέλλοντος.

Ερωτηθείς για το Ταμείο Ανάκαμψης και την διάθεση των πόρων του, είπε ότι μέσα στους ωφελούμενους θα είναι και οι αγρότες, για τους οποίους υπάρχει ένα πακέτο 520 εκ. ευρώ.

Πρόσθεσε δε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτηθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από ένα πακέτο περίπου 1,5 δις ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

“Euroferry Olympia” – Πλακιωτάκης: Η κατάσβεση μπορεί να διαρκέσει μέρες

Κορονοϊός – μέτρα: Νέα χαλάρωση από σήμερα

Σπάρτη: Επιχείρησε να τη βιάσει στη μέση του δρόμου!