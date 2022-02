Κοινωνία

Πάτρα: Χτύπησε τη γυναίκα του και έβαλε φωτιά στο σπίτι

Σοκάρει το νέο επεισόδιο ενδοοοικογενειακής βίας που έλαβε χώρα στην Πάτρα.

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοοικογενειακής βίας στην περιοχή της Αγυιάς στην Πάτρα προκάλεσε ένας 34χρονος το βράδυ της Παρασκευής. Αφού χτύπησε βάναυσα την σύζυγό του με την οποία έχει αποκτήσει ένα παιδί, στη συνέχεια έβαλε και φωτιά στο διαμέρισμα και εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα κατάφερε να σβήσει τη φωτιά, ενώ είχε ήδη ειδοποιηθεί και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ποία κατέφθασε στο σημείο.

Η γυναίκα του υπέβαλε μήνυση και σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του από την αστυνομία.

