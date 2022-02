Πολιτική

Μητσοτάκης – Καμάλα Χάρις: Συνάντηση με την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ στο Μόναχο

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν, πως οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο από ποτέ.

Συνάντηση με την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα του Σαββάτου, στις 18.00, τοπική ώρα στο Μόναχο, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

H συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ επιβεβαιώνει την στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά και το ιστορικό υψηλό, στο οποίο βρίσκονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις μετά την τροποποίηση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) σύμφωνα με την Αθήνα.

Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν πως η υπογραφή του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της MDCA είχε συνοδευτεί από την επιστολή του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, προς τον πρωθυπουργό, όπου υπογραμμίζεται η υποστήριξη των ΗΠΑ στην κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας, αλλά και στα κυριαρχικά δικαιώματα και τη δικαιοδοσία σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η κυρία Χάρις διατηρεί στενές σχέσεις με την ελληνική ομογένεια, ιδιαίτερα στην Καλιφόρνια, και είναι γνωστή η στενή της σχέση με την αναπληρώτρια κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Ελένη Κουναλάκη.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν, δε, πως οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο από ποτέ. Στο Κογκρέσο η στρατηγική σημασία της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και η ανάγκη για νέα μορφή περιφερειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο απολαμβάνουν διακομματικής υποστήριξης.

Προς επίρρωσιν των προαναφερθέντων, η πρόσφατη ψήφιση του νόμου για την Αμυντική και Διακοινοβουλευτική Συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας, που υιοθετήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο και προβλέπει τη δημιουργία διακοινοβουλευτικής επιτροπής του σχήματος 3+1. Είναι σαφές πως κατά την αποψινή συνάντηση Κυριάκος Μητσοτάκης και Καμάλα Χάρις θα συζητήσουν και για την επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο.

