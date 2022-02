Κοινωνία

“Euroferry Olympia”: Εξιτήριο για τον άνδρα της ΕΜΑΚ

Μαίνεται η φωτιά στο πλοίο. Μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Εξιτήριο αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας, ο άνδρας της ΕΜΑΚ που παρέμεινε χθες στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, όταν μετά τη γιγαντιαία επιχείρηση που στήθηκε για τη διάσωση των δύο εγκλωβισμένων αλλοδαπών στο φλεγόμενο πλοίο ”Euroferry Olympia” παρουσίασε αναπνευστικό πρόβλημα. Να σημειωθεί ότι αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο άνδρες της ΕΜΑΚ που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης, όμως χρειάστηκε να νοσηλευτεί μόνο ο ένας.

Την ίδια ώρα στο νοσοκομείο παραμένουν οι δύο αλλοδαποί που διασώθηκαν όταν κατά την εξέλιξη της πυρκαγιάς στο πλοίο κατάφεραν να μπούνε σε ένα ”τυφλό” σημείο του πλοίου, στο 5ο κατάστρωμα, προκειμένου να γλυτώσουν από τις φλόγες.

Οι δύο διασωθέντες εγκλωβισμένοι επιβάτες, μαζί με τους άνδρες της ΕΜΑΚ, έφτασαν στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας, λίγα λεπτά πριν τις 8.00 χθες το απόγευμα με αεροσκάφος AS 332C1 Super Puma. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται και οι δύο να έχουν αναπνευστικό πρόβλημα λόγω του καπνού που εισέπνευσαν, με τον έναν εκ των δύο να είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση και να χρειάστηκε χθες το βράδυ να διασωληνωθεί.

Από τους 278 διασωθέντες επιβάτες που φιλοξενήθηκαν χθες σε τέσσερα ξενοδοχεία του νησιού, φέρεται σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Σπύρο Ζερβόπουλο, κάποιοι, ελάχιστοι, να έχουν αποχωρήσει, χθες, για Ηγουμενίτσα προκειμένου να πάνε στους προορισμούς τους. «Έφυγαν κάποιοι Ιταλοί και κάποιοι Βούλγαροι», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ζερβόπουλος.

Στο πλοίο, παρότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επισήμως, φέρεται να επέβαιναν Ιταλοί, Βούλγαροι, Τούρκοι, κάποιοι Γερμανοί και Έλληνες, ενώ διερευνάται αν υπήρχαν και κάποιοι λαθρεπιβάτες, καθώς ο ένας εκ των δύο διασωθέντων χθες εγκλωβισμένων δεν έχει ταυτοποιηθεί, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγω ότι πρόκειται για Αφγανό μετανάστη.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία επισήμως δεν έχει ανακοινώσει ακόμη πότε και με ποιο τρόπο αναμένεται οι διασωθέντες να μεταφερθούν στους προορισμούς τους, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να κληθούν κάποιοι για καταθέσεις στις εισαγγελικές αρχές, χωρίς αυτό να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

