Αθλητικά

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Λιγοστοί θεατές τους παρακολούθησαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Αγώνες του Πεκίνου διεξάγονται μέσα σε μία «φούσκα» που χωρίζει τους αγωνιζόμενους, το προσωπικό της ομάδας, τα μέσα ενημέρωσης και άλλους από το ευρύ κοινό.

Μόλις 97.000 θεατές παρακολούθησαν αγωνίσματα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, δήλωσε αξιωματούχος του Πεκίνου σήμερα, προτελευταία ημέρα των Αγώνων, αφού οι διοργανωτές αποφάσισαν να μην πουλήσουν εισιτήρια στο κοινό λόγω της Covid-19.

Οι θεατές ήταν λιγοστοί στους περισσότερους αγώνες, αν και μερικοί, όπως το καλλιτεχνικό πατινάζ κατάφεραν να συγκεντρώσουν περισσότερους φιλάθλους.

Οι Αγώνες του Πεκίνου διεξάγονται μέσα σε μία «φούσκα» που χωρίζει τους αγωνιζόμενους, το προσωπικό της ομάδας, τα μέσα ενημέρωσης και άλλους από το ευρύ κοινό.

Αντί να πουλήσουν εισιτήρια, οι διοργανωτές τα διένειμαν σε επιλεγμένες ομάδες ατόμων που έπρεπε επίσης να τηρούν αυστηρά πρωτόκολλα για τον κορονοϊό πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τους Αγώνες.

Οι θεατές ήταν γενικά πολύ λιγότεροι από το 30% της χωρητικότητας που είχε δηλώσει νωρίτερα αξιωματούχος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), με τα μέλη του κοινού να χωρίζονται από το προσωπικό των Αγώνων σε ορισμένους χώρους με φυσικά εμπόδια.

Ο Ζανγκ Σιαντόνγκ, αντιδήμαρχος του Πεκίνου και αντιπρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής των Αγώνων του Πεκίνου, είπε σε μια συνεδρίαση της ΔΟΕ ότι 40.000 θεατές παρακολούθησαν την τελετή έναρξης - περίπου το ήμισυ της χωρητικότητας του Σταδίου της «Φωλιάς των Πουλιού».

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2018 στην Πιονγκτσάνγκ της Νότιας Κορέας, οι πωλήσεις εισιτηρίων υστερούσαν στις αρχικές προσδοκίες, ωστόσο ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο.

Ειδήσεις σήμερα:

“Euroferry Olympia” – Πλακιωτάκης: Η κατάσβεση μπορεί να διαρκέσει μέρες

Κορονοϊός – μέτρα: Νέα χαλάρωση από σήμερα

Σπάρτη: Επιχείρησε να τη βιάσει στη μέση του δρόμου!