Πολιτική

Δένδιας: Η Τουρκία απομακρύνεται από την Ευρώπη ως σύνολο αρχών και αξίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρέμβαση του ΥΠΕΞ στο συνέδριο για το «Μέλλον της Ευρώπης» που διοργανώνει στην Κύπρο το ίδρυμα "Γλαύκος Κληρίδης". Τι είπε για Ουκρανία.

«Η Τουρκία απομακρύνεται από την Ευρώπη ως σύνολο αρχών και αξίων», προωθώντας μια «τελείως διαφορετική, αποκλίνουσα, νεοοθωμανική ατζέντα», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε παρέμβασή του στο συνέδριο για το «Μέλλον της Ευρώπης» που διοργανώνει στην Κύπρο το ίδρυμα "Γλαύκος Κληρίδης".

«Η ενταξιακή της διαδικασία, την οποία η Ελλάδα με γενναιότητα υποστήριξε έχει ουσιαστικά τελματώσει», επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας όμως ότι υπάρχει ένα σημαντικό τμήμα της τουρκικής κοινωνίας που εξακολουθεί να πιστεύει στις ευρωπαϊκές αξίες, στην προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των γυναικών.

«Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο αξιών επαναλαμβάνω την απόλυτη πεποίθησή μου ότι η διαφορά μας με την Τουρκία μπορεί να επιλυθεί», τόνισε χαρακτηριστικά και συνέχισε λέγοντας:

«Βεβαίως δεν στερούμαι ρεαλισμού, δεν διαβλέπω σήμερα να υπάρχει αυτή η προοπτική. Δυστυχώς μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Αλλά επιμένω να πιστεύω ότι η εμπέδωση αρχών, όπως ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας αποτελεί τη μόνη λεωφόρο, τον μόνο δρόμο των κρατών της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου».

«Με αυτό το όραμα, με αυτή την αξιακή αντίληψη θα συνεχίσει να πορεύεται τόσο η Ελλάδα όσο και η Κυπριακή Δημοκρατία εντός της ΕΕ», σημείωσε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών και χαρακτήρισε την ένταξη της Κύπρου στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, όπως και η ένταξη της Ελλάδας πριν από δεκαετίες, «επίτευξη μέγιστου στρατηγικού στόχου του ελληνισμού».

Υπενθύμισε πως «ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής όταν υπέβαλε την αίτηση για την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ, δεν αποσκοπούσε μόνο στην ένταξη σε μια κοινή αγορά, αλλά στην ένταξη σε ένα σύστημα κοινών αξιών».

«Το εγχείρημα αυτό εξελίσσεται, δεν έχει ολοκληρωθεί», ανέφερε σημειώνοντας ωστόσο πως «παρά τα πολλά του προβλήματα αποτελεί μια μοναδική προσπάθεια στην ιστορία του ανθρώπινου γένους, ίσως την πιο φιλόδοξη».

Επισήμανε δε πως θεμελιώδες στοιχείο αυτής της προσπάθειας είναι η εδραίωση μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής, καθώς και μιας κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας.

«Οι πολιτικές αυτές εδράζονται σε κοινές αξίες, αρχής γενομένης από τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, τον σεβασμό στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, την ανεξαρτησία των κρατών, στην απαγόρευση της απειλής ή της χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις και βεβαίως τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα», σημείωσε.

Προσέθεσε πως η σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, η UNCLOS, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τού ευρωπαϊκού κεκτημένου, καθώς την έχει υπογράψει η ίδια η ΕΕ ως οντότητα, μαζί με άλλα 167 μέλη.

«Τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου πρεσβεύει τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος στην Ανατολική Μεσόγειο και ο κοινός μας στόχος είναι να γίνουν κτήμα όλων των κρατών, των λαών της περιοχής και να καταγραφούν με αξιοπιστία, με ρεαλισμό και με απεικόνιση της πραγματικότητας στην κοινή στρατηγική πυξίδα την οποία συζητάμε για την ΕΕ», σημείωσε ο κ. Δένδιας.

«Η επίλυση όλων των προβλημάτων στην ευρύτερη περιοχή είναι εφικτή, αλλά πρέπει για να επιτευχθεί αυτό να ασπαζόμαστε όλοι τις κοινές αξίες, τους κοινούς κανόνες», υπογράμμισε.

«Κανένα ζήτημα, καμιά διαφορά δεν είναι εκτός δυνατοτήτων επίλυσης, αρκεί όλες οι πλευρές που μάχονται να έχουν κοινό σημείο εκκίνησης, κοινό πλαίσιο κανόνων, πλαίσιο αναφοράς. Άλλωστε με αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν επιλύσει με τους γείτονες τους διμερή ζητήματα, όπως η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και παράλληλα προωθούν την πολυμερή συνεργασία με άλλες χώρες που αποδέχονται αυτό το πλαίσιο αναφοράς».

Κρατώ τη διαβεβαίωση Λαβρόφ ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να εισβάλει στην Ουκρανία, οτιδήποτε συνιστά άλλη αντιμετώπιση θα δημιουργήσει ένα τεράστιο χάος

Αναφερόμενος στη χθεσινή συνάντησή του με το Ρώσο ομόλογό του, ο κ. Δένδιας σημείωσε: «Γυρνώντας χθες από τη Μόσχα έφερα μαζί μου την ευθεία τοποθέτηση του Σεργκέι Λαβρόφ ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να εισβάλει στην Ουκρανία».

«Θα ήθελα να κρατήσω την ευθεία τοποθέτηση της ρωσικής πλευράς διότι οτιδήποτε συνιστά άλλη αντιμετώπιση θα δημιουργήσει ένα τεράστιο χάος. Όπως είπε εξαιρετικά ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, θα βγούμε όλοι χαμένοι», επισήμανε και πρόσθεσε:

«Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τον 21ο αιώνα μια μεγάλη χώρα, όπως η Ρωσία, η οποία εξ αντικειμένου πρέπει να αποτελέσει τμήμα της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας, θα αντιδράσει με αυτό τον τρόπο.

Διατηρώ την πεποίθηση ότι το ομογενοποιημένο μέτωπο των συμμάχων των χωρών του ΝΑΤΟ, αλλά και πολλών άλλων χωρών, οι οποίες τάσσονται με την άποψη του Διεθνούς Δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας των κρατών, θα ασκήσουν με ακριβώς αυτή την ενότητα, η οποία είναι προφανής πλέον, την πειθώ που απαιτείται στη ρωσική πλευρά, εάν σκεφτόταν κάτι τέτοιο να το αποφύγει».

Τέλος, αναφέρθηκε στο διπλωματικό άνοιγμα της Ελλάδας στην Αφρική και την Ινδία. Όπως υπενθύμισε, έχει ήδη επισκεφθεί 5-6 χώρες της αρφρικανικής ηπείρου, ενώ φεύγει πάλι για την Αφρική την Τρίτη για να επισκεφθεί άλλες δυο χώρες και στις αρχές Μαρτίου θα επισκεφθεί την Ινδία, μετά από 2-3 συναντήσεις που έχει ήδη κάνει με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας.

«Ανοίγεται μπροστά μας ένας καινούριος κόσμος προκλήσεων και ο ελληνισμός δε μπορεί να απέχει από αυτόν και να μείνει περιορισμένος σε ένα στερεότυπο, το οποίο μας κράτησε προσηλωμένους μόνο στα προβλήματα της περιοχής μας τα τελευταία χρόνια», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

“Euroferry Olympia” – Πλακιωτάκης: Η κατάσβεση μπορεί να διαρκέσει μέρες

Κορονοϊός – μέτρα: Νέα χαλάρωση από σήμερα

Σπάρτη: Επιχείρησε να τη βιάσει στη μέση του δρόμου!