Κακοκαιρία “Ζεϊνέπ”: Νεκροί και καταστροφές στην Γερμανία

Φονική η κακοκαιρία που σαρώνει στην Γερμανία.

Τρεις νεκρούς, καταστροφές σε κτίρια και εκτεταμένα προβλήματα στις σιδηροδρομικές και τις οδικές συγκοινωνίες αφήνει πίσω της η κακοκαιρία «Ζεϊνέπ», η οποία πλήττει από χθες το απόγευμα τη βόρεια και τη δυτική Γερμανία με ανέμους των οποίων η ταχύτητα έφθασε και τα 170χλμ/ώρα.

Στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν ανετράπη το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, ενώ ένας άλλος σκοτώθηκε από δέντρο που καταπλάκωσε το όχημά του. Ένας 68χρονος έπεσε από τη στέγη του σπιτιού του, την οποία επιχείρησε να επισκευάσει εν μέσω καταιγίδας και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παραμένει από χθες σε συνεχή επιφυλακή στις περιοχές που πλήττονται, ενώ είναι ενδεικτικό ότι μόνο στο Βερολίνο, το οποίο είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από χθες το βράδυ, έγιναν εκατοντάδες κλήσεις για βοήθεια.

Τα τρένα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων εξακολουθούν να λειτουργούν με προβλήματα στη βόρεια και την ανατολική Γερμανία, κυρίως σε ό,τι αφορά τα υπεραστικά δρομολόγια. «Δεν υπάρχουν τρένα μεγάλων αποστάσεων βορείως του Ντόρτμουντ, του Ανόβερου και του Βερολίνου τουλάχιστον έως τις 6μμ», ανακοίνωσε το πρωί η εταιρία. Προβλήματα διαπιστώνονται και στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία, την Έσση και τη Σαξονία, ενώ καθυστερήσεις στα δρομολόγια σημειώνονται από το πρωί και στο αεροδρόμιο BER του Βερολίνου, χωρίς ωστόσο να ακυρωθούν πτήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις πάντως οι επιβάτες πέταξαν μόνο με χειραποσκευές, καθώς ήταν αδύνατο να φορτωθούν οι αποσκευές τους στα αεροσκάφη.

Στα παράλια της Βόρειας Θάλασσας η ταχύτητα του ανέμου έφτασε τα 162χλμ/ώρα, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στις γύρω περιοχές, οι οποίες είχαν από νωρίς εκκενωθεί. Στη Βρέμη κατέρρευσε κατασκευαστικός γερανός ύψους 55 μέτρων και προσέκρουσε σε υπό ανέγερση κτίριο, ενώ εγκλώβισε και διερχόμενο οδηγό μέσα στο φορτηγό του.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία έχει φθάσει στη Βαλτική Θάλασσα και εξασθενεί κινούμενη προς τη Ρωσία.

